Belçika'da araştırma: Çok fazla porno izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor

Belçika'da yapılan bir araştırmaya göre, çok fazla porno izlemek, erkekelerde ereksiyon (sertleşme) sorunlarına neden oluyor.

Araştırmaya katılan 35 yaş altı erkeklerin üçte biri, gerçek cinsel ilişki yerine pornoyu tercih ediyor.

Belçika'daki Anvers Üniversitesi ile Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi, gelecek hafta gerçekleştirilecek bir Avrupa konferansına sunmak üzere, erkeklerde mastürbasyon ve porno alışkanlıklarını araştırdı.

İngiliz ve Danimarkalı bilim insanlarının da katkıda bulunduğu araştırmada, 5 bin 800 kişinin cinsel aktiviteleri incelendi. Araştırmaya katılan 35 yaşın altındaki her 5 erkekten biri, cinsel ilişki sırasında ereksiyon sorunu yaşadığını söyledi.

Araştırmaya göre, haftada 300 dakika ve üzeri porno izleyen her 3 erkekten biri, ereksiyon sorunu ile karşı karşıya.

Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü'nden prof. Dr. Gunter De Win, De Morgen gazetesine, bunun beklediklerinden daha yüksek bir oran olduğunu söyledi.

"Bağlantı inkar edilemez"

Doğrudan, "Pornonun, ereksiyon sorunlarına yol açtığını" söyleyemeyeceğini belirten Belçikalı profesör, "Ancak ikisi arasındaki bağlantı da inkar edilemez" dedi.

Prof. Dr. De Wim'e göre, dozu aşmayan ölçülü porno, insanların cinsel yaşamına olumlu katkıda bulunabiliyor.

Araştırmaya katılan erkekler, haftada ortalama 70 dakika porno izlediklerini söylerken, bunların yüzde 65'i, gerçek bir eşle cinsel ilişikiye girmeyi, pornoya tercih ediyor. Erkeklerin yüzde 35'i ise, gerçek sevişme yerine izlemeyi tercih ediyor.