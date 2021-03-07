Belarus, Sputnik V aşısının üretimine Mart’ta başlayacak

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının, Mart ayı sonunda Belarus'ta üretimine başlanacağı açıklandı.

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Rusya'da üretimi devam ederken, Rusya aşının Türkiye dahil bazı ülkelerde üretimi konusunda görüşmeleri sürdürüyor. Görüşmeler devam ederken, aşının üretileceği ilk yabancı ülke Belarus oldu.

Belarus Sağlık Bakan Yardımcısı Dmitry Cherednichenko ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Sputnşk V'in ilk deneme üretiminin yapıldığını ve üretilen aşıların Rusya'da test sürecinde olduğunu ifade etti.

Cherednichenko, "26 Şubat'ta test amaçlı ilk partinin üretimi tamamlandı. Üretilen 15 bin doz şuanda Rusya'da aşı üreticisi Gameliya Enstitüsünde inceleniyor. 31 Mart ayı itibariyle aşının seri üretimine geçilecek ve ayda 500 bin doz aşı üretilmesi planlanıyor" dedi. (İHA)