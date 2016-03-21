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Kültür-Sanat

Belarus, Eurovision’a çıplak çıkacak

Eurovision komitesinin sahne şovundaki çıplaklık konusuna nasıl tepki vereceği henüz bilinmiyor

21 Mart 2016 23:06

Belarus’u bu yıl Eurovision şarkı yarışmasında temsil edecek İvan adlı şarkıcının sahne şovunu çıplak gerçekleştireceği belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, Belarus’u bu yıl Eurovision şarkı yarışmasında ‘Help You Fly’ şarkısını seslendirecek şarkıcı İvan temsil edecek. Şovunda kurt figürünü öne çıkaran İvan, sahneye çıplak çıkacak. Super.ru sitesine konuşan şarkıcının menajeri Viktor Drobış “Evet, sahnede kurtlar olacak ve İvan da çıplak olacak” dedi.

Drobış, sahne şovunun çıplak gerçekleştirme nedenini de “Her insanın kendini özdeşleştirdiği bir hayvan vardır. Bazen onu kendi içimizde bastırırız, herkes de onunla yüz yüze gelemez. Biz şovla insanla doğa arasındaki bu hassas dengeyi herkesin hissetmesini istiyoruz” diye açıkladı.

Eurovision organizatörlerinin sahne şovunun çıplak gerçekleştirilmesine nasıl tepki vereceği henüz bilinmiyor ancak kurtların sahneye çıkması için özel izin gerekiyor.

Belarus’un bu seneki şarkısı şöyle:

 

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