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Politika

'Beklentimiz, dağdaki o teröristlerin silahlarını bırakarak yurt dışına çıkması'

Şahin: Biz 'analar ağlamasın' derken sadece şehit analarını kastetmiyoruz. Aynı zamanda 'teröristlerin anası da ağlamasın', bunu kastediyoruz

16 Kasım 2014 09:12

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, çözüm sürecinde bir takım gelişmelerin olacağını söyledi. Şahin, "Beklentimiz, dağdaki o teröristlerin silahlarını bırakarak yurt dışına çıkmasıdır'' dedi.

Karabük’te konuşan Şahin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Şimdi yeniden bu sorunu çözmek için bir çalışma başladı. Sanıyorum, önümüzdeki haftalarda bu konuda bir takım ilerleme ve gelişmeler olacak. Beklentimiz, dağdaki o teröristler silahlarını bırakarak yurt dışına çıkacak. Pişmanlık yasasından yaralanmak isteyenler teslim olacak.

Bu terörle mücadelede en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Kürt olarak kendisini tanımlayan vatandaşlarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlılıkta kopuşlar başladı. Bu, çok tehlikeli. Bu, böyle devam edemez, etmemeli. Türkiye, böylesine bir sorunu çözmelidir. Terör örgütü silah bırakmalıdır.

Biz 'analar ağlamasın' derken sadece şehit analarını kastetmiyoruz. Aynı zamanda 'teröristlerin anası da ağlamasın', bunu kastediyoruz."

 

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