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Dünya

Beklenenin üzerinde göçmenin giriş yaptığı Almanya Schengen'i askıya aldı, sınır kontrolleri başladı

Avusturya'dan Almanya'ya tren seferleri de çift yönlü durduruldu

14 Eylül 2015 01:00

Karşı karşıya kaldığı göç dalgasının boyutunun beklediği oranları aşması üzerine önlem olarak serbest dolaşıma geçici olarak durduran Almanya, Schengen uygulamasını askıya aldı. Başta Avusturya sınırındakiler olmak üzere tüm sınırlarda kontroller tekrar devreye sokuldu. 

Avusturya'dan Almanya'ya tren seferlerinin bugün Orta Avrupa saati ile 17.00'de durdurulmasının ardından Avusturya sınırındaki kontrollere tekrardan başlandığını açıklayan Almanya, kararı bütün sınırları kapsayacak şekilde genişletti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği Komisyonu Jean Claude Juncker’i arayarak ülkesinin kararını bildirdi.

AB kuralları kriz durumunda ya da önemli güvenlik önlemi gerektiren olaylarda pasaport ya da kimlik kontrolüne tabi olmadan seyahat etmeye olanak veren sistemin istisnai olarak askıya alınmasına olanak veriyor. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada Almanya’nın aldığı kararın kurallar kapsamında olduğunu belirtildi. AB Komisyonu durumu yakından izlemeyi sürdüreceğini ve alınan önlemlerin orantılı olmasını güvence altına alma yaklaşımında olacağını vurgulayarak hedefin uygun olan en kısa zamanda normal Schengen uygulamasına dönüş olması gerektiğinin altını çizdi.

 

Hafta sonu 40 bin yeni mülteci geldi

 

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bugün yaptığı açıklamada, Avusturya sınırında kontrollerin geçici olarak yeniden devreye sokulduğunu belirtmişti. Amacın Almanya'ya sığınmacı akınını sınırlandırmak olduğunu belirten İçişleri Bakanı de Maiziere, kararın bir koalisyon içinde alındığını ve Avusturya ile de istişare edildiğini açıklamıştı.

Almanya’ya bu hafta sonu 40 bin yeni mültecinin ülkeye sığındığı belirtiliyor. ‘Der Tagesspiegel’ gazetesinin verdiği bilgilere göre eyalet içişleri bakanlarının Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile gerçekleştirdikleri  ‘telekonferansında’  artık kapasitelerinin dolduğunu ve kışlaların mültecilere açılması gerektiğini , aksi takdirde sınırlarını-kapılarını kapatmak zorunda kalacaklarını bildirdiler.

Sadece Bayern ve Bremen eyaletleri 5 Eylül tarihinden bu yana 43 bin sığınmacıyı, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 7 bin sığınmacıyı, Düsseldorf ise 15 bin sığınmacıyı eyalete kabul ettiklerini bildiriyor.

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