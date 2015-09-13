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Dünya
Deutsche Welle

Almanya sınır kontrollerine başlıyor

Sığınmacı akını nedeniyle Almanya Schengen'i askıya alarak Avusturya sınırında yeniden kontrollere başladı. Avusturya'dan Almanya'ya tren seferleri de çift yönlü durduruldu.

13 Eylül 2015 22:05


Avusturya'dan Almanya'ya tren seferleri bugün Orta Avrupa saati ile 17.00'de durduruldu.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Avusturya sınırında kontrollerin geçici olarak yeniden devreye sokulduğunu açıkladı.

Amacın Almanya'ya sığınmacı akınını sınırlandırmak olduğunu belirten İçişleri Bakanı de Maiziere kararın bir koalisyon içinde alındığını söyledi. De Maiziere karar alınmadan önce Avusturya ile de istişare edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı de Maiziere "Sadece biraz zamana ve sınırlarımızda belli bir ölçüde düzene ihtiyacımız var" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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