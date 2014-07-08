Beklenen karara son adım



Oscar Pistorius'un savunma avukatları, ampute atletin cinayetten yargılandığı davada savunmalarını tamamladı.

Davaya bakan yargıç Thokozile Masipa, kapanış konuşmalarının hazırlanması için iddia makamı ve savunmanın zamana ihtiyacı olması nedeniyle, mahkemeyi 7 Ağustos tarihine erteledi. Yargıç kapanış konuşmalarının ardından davanın değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması için müzakerelere başlayacak.

1995 yılında eşi ve arkadaşını öldürmek suçundan yargılanan ve aklanan ABD'li sporcu O.J. Simpson'ın davasından bu yana dünya kamuoyunun en yakından takip ettiği süreç olan Pistorius'un davası oldu.

Geçen yıl Sevgililer Günü'nde, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı kasten öldürmek suçuyla yargılanan Pistorius suçlu bulunduğu takdirde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Kullandığı karbon-fiber protez bacakları nedeniyle "Blade Runner" olarak da anılan 27 yaşındaki ampute atlet, yatak odasının tuvalet kapısından, eve giren saldırganı vurmak isterken kazara sevgilisini öldürdüğü yönünde savunma yapmıştı.

Paralimpik zaferleri ve 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki dillere destan başarılarıyla oluşan imajı, yaşanan bu cinayet vakasıyla yerle bir olmuştu.