“Bekir Pakdemirli’nin görevinden af dilediğinden kendisinin de haberi yokmuş”

Resmî Gazete’deki kararda ‘görevden affını istediği’ ifade edilen Bekir Pakdemirli’nin bugün için açılış programı yaptığı ortaya çıktı. CHP’li Gamze Taşcıer konu hakkında, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de görevden alındı, Saray lügatına göre ‘af diledi’. Ama Bekir beyin af dileyeceğinden kendisinin de haberi yokmuş” yorumu yaptı.

Söz konusu duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Taşçıer, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de görevden alındı, Saray lügatına göre "af diledi". Ama Bekir Bey'in af dileyeceğinden kendisinin de haberi yokmuş. Dün akşam AKP Erzincan İl Başkanlığı'nın paylaştığı ve sabah uyanınca sildikleri görsel durumu anlatıyor.” ifadesini kullandı.

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