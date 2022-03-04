AKP'li Tayyar: Bekir Pakdemirli’nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan istifa eden Bekir Pakdemirli'ye ilişkin olarak, "Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim" düşüncesini dile getirdi.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Prof.Dr. Vahit Kirişçi hocamızı kutlarız. Allah yolunu açık etsin. Bekir Pakdemirli’nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah’ın rızasını kazanmaktır." ifadesini kullandı.

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