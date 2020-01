Bekir Coşkun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kız artık, yumruğunu salla; deli etme adamı!

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Kız artık, yumruğunu salla; deli etme adamı" ifadesini kullandı. "Önüne kurşun bıraktılar, kızmadı. 'Kınıyorum' dedi. Konvoyuna kurşun sıktılar, 'şimdi kızacak.' dedim, 'Bunu yapmak doğru değil' dedi. Kızmadı" diyen Coşkun "Kız artık, kız. Bağır. Çağır. Yumruğunu salla. Kalk. Yürü" diye yazdı.

Bekir Coşkun'un Sözcü'de Kemal Bey ne zaman kızacaksın? başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Önüne kurşun bıraktılar, kızmadı…

“Kınıyorum” dedi…

*

Konvoyuna kurşun sıktılar…

“Şimdi kızacak” dedim.

“Bunu yapmak doğru değil” dedi…

Kızmadı…

*

Parti binasını taşladılar…

“Kızabilir” diye geçti aklımdan…

Kızmamıştı…

Dedi ki:

“Bu gibi olayları tasvip etmiyoruz…”

*

29 Ekim'de Atatürk'e çelenk bırakıp İstiklal Marşı okumak isteyen parti il teşkilatını polis“Hadi gidin buradan” diye uzaklaştırdı…

CHP'de bir tek kişi kızmamıştı; Kemal Bey…

Medyadaki yüzüne baktım o gün; kızması lazım diye…

“Olmaz” dedi…

“Böyle şeylerin olmaması lazım…”

*

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı ayağından vurdular…

Ben çok kızdım…

Adam gibi adamdır, sevimli ve dürüsttür, vurulacaksa en son kişi…

Vuran ülkücüydü, yan masaya gidip özellikle sokularak oturmuştu, bunları dinlemiş ki“Reise öyle deme” diye çekmişti tabancasını…

“Kemal Bey şimdi kızabilir” dedim…

Açıklamasını “Ülkücü kardeşlerim” diye bağladı…

*

Kızmıyor…

Devleti yıktılar, hukuku çökerttiler, ülke bölündü, mahalle birbirine düşman, eğitim ilkelleştirildi, ordu bitirildi, cumhuriyet her gün biraz daha tekmeleniyor…

Tüm bunları yapan bile her gün her şeye kızıyor…

En son cemaatçi diye Cumhuriyet Gazetesi'ne sıra geldi, kendilerinin devleti teslim ettikleri FETÖ'den dolayı, Cumhuriyet'i suçlu buldular…

Kızmadı…

“Cumhuriyet Gazetesi, cumhuriyet ile yaşıt bir gazetedir” dedi…

Yaştan kurtarsın diye hani!..

*

AB kızdı, AP kızdı, İngiltere kızdı, Fransa kızdı, Almanya kızdı, Amerika kızdı, Brezilya bile kızdı…

Kemal Bey kızmadı…

*

Kız artık, kız…

Bağır…

Çağır…

Yumruğunu salla…

Kalk…

Yürü…

*

Kız biraz…

Deli etme adamı…