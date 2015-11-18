Bekir Coşkun: Oy verdiysen beter ol!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Maliye Bakanı olacağı yolundaki iddiaya değinerek, "Şimdi damat da maliye bakanı oluyor diyorlar inşallah. Milletvekili yemini bile etmeden, devlet ciddiyetinden uzak, sultanın çömezi gibi G-20 görüşmelerinde protokolde yerini aldı. Bence uygundur. Bu millete yakışan da budur" yorumu yaptı. "Şimdi bekliyorsun ki ayık gelirin 95 lira mı, 100 lira mı artacak" diyen Coşkun, "Oy vermeyenler için içim yanıyor ama... Oy verdiysen beter ol" dedi.

Bekir Coşkun'un Sözcü'de "Damat..." başlığıyla yayımlanan (18 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Kadın, partinin genel başkanı…

Markette alış veriş yaparken gözü çikolatalara ilişti, canı çekti… Piramit biçiminde, içinde badem parçacıkları olan, biraz da bal konulmuş ünlü toblerone çikolatalarından bir tane alıp çantasına attı…

Ödemeyi yaptı, birkaç hafta sonra maliye müfettişleri kapısına dayandılar…

Soruşturma başlatıldı…

Çünkü kadın İsveç Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Mona Sahlin’di, çikolatanın ödemesini kamunun verdiği kredi kartıyla yapmıştı…

“Tobleronecik” demedi…

Hesap vermeye koyuldu…

Dünya siyasi ahlak tarihine geçen bildiğiniz “Toblerone davası“ başladı…

Kendi istemi ile defalarca yargı önüne çıktı, dalgınlıkla kendi kredi kartı yerine devletin kartını kullandığını, amacının hazineye zarar vermek olmadığını anlattı, yaptığı tüm harcamalar incelendi, varlığı didik didik edildi…

Sonunda aklandı…

Ülkesinin gururu orada, dimdik ayakta…

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O ülkenin insanları salak oldukları için “Yiyorsa bizim çikolatamızı yiyor, size ne?“ demediler… Bir çikolatanın hesabını istediler…

O da verdi…

Güzel kadın…

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Dün gazetelerde haberler vardı:

Bizim örtülü ödenek patladı… Özellikle 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında zirve yaptı… 1.4 milyar liraya ulaştı…

Lafı mı olur?..

*

Şimdi damat da maliye bakanı oluyor diyorlar inşallah…

Milletvekili yemini bile etmeden, devlet ciddiyetinden uzak, sultanın çömezi gibi G-20 görüşmelerinde protokolde yerini aldı…

Bence uygundur…

Bu millete yakışan da budur…

*

Şimdi bekliyorsun ki ayık gelirin 95 lira mı, 100 lira mı artacak…

Oy vermeyenler için içim yanıyor ama…

Oy verdiysen…

Beter ol…