Bekir Coşkun: Madamlar Musul'da; bizim adam niye yok?

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Ne diyordum size hatırlayın, biz bir gün ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. Bir adam gibi ölmek var, bir şey söyleyecektim ama onu söylemeyeceğim, bir de madam gibi ölmek var. Ölelim ama adam gibi ölelim” açıklamasıyla ilgili olarak "Bölgede yaşayan bir tek Amerikalı, İngiliz, Alman, Norveçli, Polonyalı, Hırvat var mı? YoAma Musul'da 300 bin Türkmen var. Madam'lar orada da, bizim adam niye yok?" dedi. Coşkun, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'in elinden almaya yönelik başlatılan operasyona katılan ülkelerin kadın liderlerini Theresa May, Beata Szydło, Kolinda Graber ve Angela Merkel olarak sıraladı.

Bekir Coşkun'un "Musul'da madam olmak" başlığıyla yayımlanan (18 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Musul'u kurtarma operasyonu

başladı…

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İngiltere; Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Tornado jetleri ile koalisyonun ikinci büyük parçası… Uçakları Güney Kıbrıs Rum kesiminden kalkıyor… 500 askeri uzmanı ile bölgede… Ayrıca doğu kesimdeki bölgenin hava savunma

sistemi İngiltere'nin…

Başbakanları; MADAM Theresa…

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Norveç; 60 milyon dolarlık silah ve donanım gönderdi… 8 bin G3 ve G36 piyade tüfeği Musul kuşatmasına katılan Türkmen ve Araplarda…

Başbakanları; MADAM Erna…

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Polonya; IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda ilk yer alan ülkelerden birisi… Musul kuşatmasına insani yardım ve sağlık personeli

ile katılıyor…

Başbakanları; MADAM Beata…

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ABD; 4850 muharip asker, 7000 sözleşmeli asker, 500 askeri uzman… İki uçak gemisi… Tomahawk füzeleri… F-22 jetleri ile masanın başında…

Gelen haberlere göre başkanlık yarışında adam geri kaldı MADAM Clinton geliyor…

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Almanya; Musul'un IŞİD'in elinden kurtarılması için 30 milyon Euro ödenek ayırdı… Bölgedeki Leopar tankları Almanların… Musul kentini kuşatan peşmergelerin bir kısmını Alman Ordusu eğitti… Haliyle tüm kararlarda birinci derecede söz sahibi…

Başbakan; MADAM Merkel…

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İnanmayacaksınız ama Hırvatistan bile var operasyonda…

Cumhurbaşkanları; MADAM Kolinda Graber…

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“ADAM gibi ölmek var,

bir de MADAM gibi ölmek var”

tamam da…

Bölgede yaşayan bir tek Amerikalı,

İngiliz, Alman, Norveçli, Polonyalı, Hırvat var mı?..

Yok…

Ama Musul'da 300 bin Türkmen var…

MADAM'lar orada da, bizim

ADAM niye yok?..