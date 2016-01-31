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Politika

Bekir Coşkun: Laik Cumhuriyet’i vermek istemeyenler; lider, parti, kurtarıcı beklemeyin, birleşin

"Kuvayi Milliye anısında, Gezi ruhunda birleşin"

31 Ocak 2016 15:55

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Demek oluyor ki; önümüzde bir zor 'seçim' var. CHP; tıpış tıpış komisyona gidip oturdu, anayasayı ve yeni sistemi kendisine soracaklarını sanıyor. MHP; hasta yatağında. HDP; eyalet sistemi gözükürse, oy bile verir. Yani muhalefet ortada yok" görüşünü dile getirdi. "Bu ülkeyi sevenler; birleşin" diyen Coşkun, "Laik Cumhuriyet’i vermek istemeyen her bir birey; lider, parti, kurtarıcı beklemeyin.
Kuvayi Milliye anısında, Gezi ruhunda birleşin" çağrısı yaptı. 

Bekir Çoşkun'un Sözcü'de "Birleşmeliyiz" başlığıyla yayımlanan 31 Ocak 2015) yazısı şöyle:

Yeni anayasa belli değil…
Sistem belli değil…
Başkanlık mı, belli değil…
Yarı başkanlık mı, belli değil…
“Başkan” belli…

*

Dolayısıyla yeni rejimi de “Başkan” belirliyor…
Anayasayı yapıyor…
İlkelerini yerleştiriyor…
İçine kendisini koyuyor…
“Seçin” diyecek…
Seçilecek…

*

Başka alternatif, seçenek, engel, itiraz var mı?…
Yok…

*

Dahası:
Kendi kendini feshetmeye hazır bir Meclis…
Kendisini teslim etmeye razı bir hükümet…
Kendi rejimini yıkmaya kalkan bir devletle karşı karşıyayız…

*

Demek oluyor ki; önümüzde bir zor “seçim” var…
CHP; tıpış tıpış komisyona gidip oturdu, anayasayı ve yeni sistemi kendisine soracaklarını sanıyor…
MHP; hasta yatağında…
HDP; eyalet sistemi gözükürse, oy bile verir…
Yani muhalefet ortada yok…

*

Bu ülkeyi sevenler…
Birleşin…
Sivil toplum kuruluşları, barolar, mimarlar, mühendisler, tabipler, memurlar, sporcular, taraftarlar, aklı olan patronlar, teslim olmamış sendikalar, biat etmemiş akademisyenler…
Yüreği olanlar birleşin…
Kadınlar, erkekler…
Hocalar, öğrenciler…
Cumhuriyetçiler…
Atatürkçüler…
Laik Cumhuriyet’i vermek istemeyen her bir birey…
Lider, parti, kurtarıcı beklemeyin…
Kuvayi Milliye anısında, Gezi ruhunda birleşin…

*

Türkiye’nin başımıza yıkıldığını gören herkes…
Cumhuriyetimizin bir kurtarıcısı yok…
Biz varız…
Birleşmeliyiz…

ETİKETLER

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