Bekir Coşkun: "Köpekler giremez" pankartı tutan vekil, "İnek" dediğim iddiasıyla beni mahkemeye vermişti!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta'nın bacağının ısırıldığını iddia etmesinin ardından TBMM'de 'Dikkat köpek giremez' pankartı tutan AKP milletvekili M. Belma Satır'ın daha önce kendisini mahkemeye verdiğini yazdı. Coşkun, "Bir yazımda, kimi Anadolu şivesinde 'Mölletvekili' denildiğini yazmıştım, milletvekillerine 'inek' dediğimi iddia ettiler. O hanım milletvekili M. Belma Satır, beni mahkemeye verdi. Hakim sordu: 'Milletvekillerine inek dedin mi?..' 'Hiç der miyim?..' dedim… Sonunda beraat ettik… Şimdi o hanım milletvekili, kendi milletvekili arkadaşlarına 'köpek' diyor…" diye anlattı.

Meclis’teki o kavgadan görüntüler!

Bekir Çoşkun'un Sözcü gazetesinin bugünkü (15 Ocak 2017) nsühasında yayımlanan 'Beni mahkemeye verene bakın…' başlıklı yazısı şöyle:

Şu fotoğraftaki hanım; AKP milletvekili…

Biliyorsunuz; o kavgalı gecede bir AKP milletvekili “CHP'li vekil beni ısırdı” deyince, demek ki kırtasiyecilere gidip şu ellerindeki çıkartmaları aldılar…

Medyaya gösterdiler:

“Dikkat!… köpek giremez…”

*

O hanım milletvekili M. Belma Satır, beni mahkemeye verdi…

Bir yazımda, kimi Anadolu şivesinde “Mölletvekili”denildiğini yazmıştım, milletvekillerine “inek” dediğimi iddia ettiler…

Avukatların Özlem Günel Tekşen, Gökhan Tekşen ile çok gidip geldik…

Hakim sordu:

“Milletvekillerine inek dedin mi?..”

“Hiç der miyim?..” dedim…

Sonunda beraat ettik…

*

Şimdi o hanım milletvekili, kendi milletvekili arkadaşlarına“köpek” diyor…

*

Beni rahatsız eden; kimin kime “köpek” dediği değil… Beni rahatsız eden böyle “canlılara düşman ve nefret”çıkartmasının orada olması…

Keşke çocukluklarında birer köpekleri olsaydı; samimiyeti, dürüstlüğü, sevgiyi öğreneceklerdi…

Köpeklerin asla emanete ihanet etmediklerini bileceklerdi…

İnsanlar bu yüzden; çiftliklerini, köylerini, evlerini, mallarını, mülklerini, varlıklarını köpeklerine emanet ederler…

*

Ki yürütmesinler…