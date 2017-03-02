Bekir Coşkun: Hulusi Akar 'rahatsız' olmadığını kanıtlamak için öyle bir tur bindirdi ki, düz gitse Şam'daydı

Böyle bir devir yaşamadı Türkiye... Yok öyle “rahatsız” olmak... Suçtur...

Es geçeceksin aradaki “s”yi...

Bak kalan güzel oldu: “Rahatız...”

Ne olmuştu?

Hürriyet'in geçtiğimiz cumartesi günü (25 Şubat 2017) "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınladığı habere, çok sayıda köşe yazarı ve siyasetçi tepki gösterdi.

Gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasını taşıyan haberde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK'da rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti. Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu kritik süreçte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddialar da gündeme geliyor. İddia ve eleştiriler, TSK’yı yıprattığı gerekçesiyle Genelkurmay’da rahatsızlık yaratıyor. TSK, 'Ayarı kaçmış eleştiriler ile gerçekdışı bilgilere dayalı bazı haberlerle' ordunun başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyor"

Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt

Genelkurmay Başkanlığı, Hürriyet gazetesinin tartışma yaratan 'Karargâh rahatsız' haberine ilişkin olarak dört gün sonra (28 Şubat 2017) yazılı açıklama yapmıştı. "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay Başkanı’nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır" denen açıklamada, "Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, 'Karargâh Rahatsız, Karargâh’ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.' gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır" ifadesi kullanılmıştı. "Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir" dendiğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır" vurgusu yapılmıştı.

Genelkurmay'dan dört gün sonra gelen Hürriyet açıklaması: Bilgilendirme yapıldı, ama 'rahatsızlık' ibaresi söz konusu olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, söz konusu başlıkla ilgili olarak "Çok çok çirkin, terbiyesizlik, seviyesizlik" ifadesini kullanmıştı. "Bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi, TSK'yı haydi haydi rahatsız etmiştir" diyen Erdoğan, "Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunlar, bunların eski alışkanlıklarıdır. Herkes yerini, konumunu bilecek. Bizi kendi içimizde kim birbirine düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini ağır ödeyecektir" diye konuşmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım da "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili olarak "Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar" demişti.