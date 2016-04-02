Bekir Coşkun: Cumhuriyet yıkılırken sesini çıkarmayanların darbe marbe yapmayacağını zaten biliyorduk

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Genelkurmay'ın darbe iddialarını yalanlayan ve "Demokrasiye bağlıyız" mesajının verildiği açıklamaya ilişkin olarak, "Zaten sizin darbe marbe yapmayacağınızı biliyorduk. 'Yapacağız' deseniz, bir tek inanan çıkmaz" dedi. "Türkiye’de cumhuriyet yıkılırken sesinizi çıkarmamanız, ama abzürt bir iki yorum üzerine acele 'darbe yapmayacağız' anlamında 'demokrasiye bağlılık bildirisi' yayınlamanız demokrasi adına çok sevindirici" diyen Coşkun, "Bu kadar demokrasiye bağlılıktan sonra kim ki 'darbe olacak' derse aptaldır" ifadesini kullandı.

Bekir Coşkun'un Sözcü'de "Paşa, çok yaşa…" başlığıyla yayımlanan (2 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Genelkurmay olarak bildirinizden “darbe yapmayacağınızı“ öğrendik…

Çok sevindik…

*

Laf aramızda bir şey söyleyeyim; zaten sizin darbe marbe yapmayacağınızı biliyorduk…

“Yapacağız“ deseniz, bir tek inanan çıkmaz…

*

Türkiye’de cumhuriyet yıkılırken sesinizi çıkarmamanız, ama abzürt

bir iki yorum üzerine acele “darbe yapmayacağız“ anlamında “demokrasiye bağlılık bildirisi“ yayınlamanız demokrasi adına çok sevindirici…

Yüksek sesle kaç kez okudum…

Teşekkür ederiz…

*

TSK’ya “kumpas“ kurulduğunu bizzat iktidarın kendisi açıkladı…

Bildiri-mildiri var mıydı?…

Yok…

Bir aşçı ile bir marangoz yakaladılar, testere ile kepçe vardı suikast aleti olarak, suikastin yapılacağı Bülent Arınç zaten Ankara’da değildi… Suikast planının kağıdını aşçı olan yuttu dediler… Böylece Genelkurmay’ın kozmik odasına girip ulusal güvenlik belgelerini taşıdılar…

Bildiri falan?…

Yok…

Türk Ordusu’nun en gözde subayları uyduruk CD’lerle, asla olmayan gizli tanıklarla hücrelere dolduruldu…

Bildiri?…

Yok…

Sırası geldi, Genelkurmay Başkanı’nı alıp götürdüler… Bu ülkenin her bir bireyi onun şerefli bir asker, bir yurtsever, bir demokrat, temtemiz bir subay olduğunu biliyordu…

Bizim Gazeteciler Cemiyeti’nden ses çıktı, Genelkurmay’dan ses çıktı mı?…

Yok…

Atatürk bu ordunun hâlâ başkumandanıdır…

Heykellerini kırdılar, hakaret ettiler, ayyaş dediler, miraslarını yağmaladılar, eserlerini tekmelediler, cumhuriyetini parçaladılar…

“Tık” duyuldu mu sizden?…

Hayır…

*

Bu kadar demokrasiye bağlılıktan sonra kim ki “darbe olacak“ derse aptaldır…

*

Tabii ki darbe istemeyiz…

Bu ülkenin gençlerinin her biri, en az bir paşa kadar Atatürk’ün askeridir…

Onlar korurlar cumhuriyetimizi…

*

Yani demem o ki…

Dert etmeyin…

Genelkurmay olarak bildirinizden “darbe yapmayacağınızı“öğrendik… Çok sevindik…

Laf aramızda bir şey söyleyeyim; zaten sizin darbe marbe yapmayacağınızı biliyorduk… “Yapacağız“ deseniz, bir tek inanan çıkmaz…

Türkiye’de cumhuriyet yıkılırken sesinizi çıkarmamanız, ama abzürt bir iki yorum üzerine acele “darbe yapmayacağız“ anlamında “demokrasiye bağlılık bildirisi“ yayınlamanız demokrasi adına çok sevindirici…

Bu kadar demokrasiye bağlılıktan sonra kim ki “darbe olacak“ derse aptaldır…