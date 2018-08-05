Bekir Coşkun: CHP'deki itiş-kakışın altında, ilçe belediye başkanlığını almanın çıkar kavgası var

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay sürecine dair kaleme aldığı yazısında "Yazarken üzülüyorum ama bu son rezalet açıkça gösteriyor; Nasılsa bu adamların eline geçmiş CHP, bilincini ve izanını yitirdi… Geçit yıkılsa elin adamı istifa ediyor… Cumhuriyet yıkıldı, tınmıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi ile partinin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın ekip arasında yaşanan 'imza gerginliğini' eleştiren Coşkun, "Basiretsizlikleri cumhuriyeti yıktı… Şimdi; yüreğinde hâlâ umut taşıyan, hâlâ direnen, cumhuriyet sevdasını terk etmeyen insanları her gün yıkıyorlar… 1240 delege… Yarısı 620 eder… Yarıdan bir fazlası 621 eder be adam… Batsın ıslak imzanız" dedi.

Ana muhalefet partisine güvenen ve destekleyen kişilerin bunun için bedel ödedeğini ifade eden Coşkun, CHP'deki gerilimin altında yatan sebeplerden birinin de yaklaşan yerel seçimlerdeki adaylık pozisyonları olduğunu savundu.

"Bunca suçlu bir iktidar karşısında muhalefetteyken tükenmeyi nasıl başardılar"

Bekir Coşkun'un Sözcü gazetesinin bugünkü (5 Ağustos) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

"İnsanlarla konuşurken “CHP” adını ağzımıza alamıyoruz…

“Sus” diyorlar…

Bir tiksinti bu…

*

İktidarlar yıpranıp biterler, bunca suçlu bir iktidar karşısında muhalefetteyken tükenmeyi…

Nasıl başardılar…

*

1240 delege var…

Yarısı 620 eder…

Bunu bir türlü sayamadılar…

Genel seçimde oyları saymaya kalkmaları rezaletinden sonra, anlıyoruz ki bu yapılan seçimlerde çıkan sonuçlar böyle değil…

"CHP'ye güvenip, desteklemek isteyenler, gelecekleri, canları, kanları ile bedel ödediler"

Hepimizin canını yaktınız…

Genel Başkan yardımcıları Enis Berberoğlu kapıları yüzlerine kapadı, demek ki aynı fikirde… Bunlara güvenen, inanan, bel bağlayan herkes ağır faturalar ödedi…

On binlerce insan işinden oldu, sahipsiz ve üzgünler… Sanatçılar yasaklı, tiyatrolar kapatıldı, gazeteciler-yazarlar işsiz kaldı, memurlar sürünüyor, işçilerin sendikaları alındı ellerinden, destekleyen işadamları battılar, akademisyenler kovuldu, öğretmenler atıldılar…

Güvenip meydanlara çıktı çocuklar, vuruldular…

Gençler hapiste…

CHP'ye güvenip, desteklemek isteyenler, gelecekleri, canları, kanları ile bedel ödediler…

*

Gerçekten de yazarken üzülüyorum ama bu son rezalet açıkça gösteriyor; Nasılsa bu adamların eline geçmiş CHP, bilincini ve izanını yitirdi…

Geçit yıkılsa elin adamı istifa ediyor…

Cumhuriyet yıkıldı, tınmıyorlar…

"İtişip-kakışmanın altında, biraz ilçe belediye başkanlığını almanın çıkar kavgası var"

Birer turuncu koltuk kapmak isteyenler kaptılar, ayda 20 milyon…

Şimdi itişip-kakışmanın altında, biraz ilçe belediye başkanlığını almanın çıkar kavgası var…

Alabilirlerse…

*

Basiretsizlikleri cumhuriyeti yıktı…

Şimdi; yüreğinde hâlâ umut taşıyan, hâlâ direnen, cumhuriyet sevdasını terk etmeyen insanları her gün yıkıyorlar…

1240 delege…

Yarısı 620 eder…

Yarıdan bir fazlası 621 eder be adam…

Batsın ıslak imzanız…"