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Bekir Coşkun: Allah bizi Hoca'dan korudu, imama kaldık; değişen bir şey yok

"İmam ile Hoca arasındaki hadisede, darbe girişimi sela ile önlenip, demokrasi tekbir ile korunduğunda...."

27 Ekim 2016 12:41

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, 'Hoca' sözüyle Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'i kast ederek "Allah bizi Hoca'dan korudu, imama kaldık; değişen bir şey yok" dedi. Coşkun, "İmam ile Hoca arasındaki hadisede, darbe girişimi sela ile önlenip, demokrasi tekbir ile korunduğunda. Bu normaldir, Yargıtay hukuki görüş bildirecek değil, Diyanet bakacak kim çarpılır, kim çarpılmaz" diye yazdı.

Bekir Coşkun'un  Vallahi-billahi başlığıyla Sözcü'de yayımlanan yazısı şöyle:

Cemaatin yemini ortaya çıktı:
“Vallahi, billahi…”
“Le yen kati” diyorsun sonunda, yani kesin…

*

Yemin “Le yen kati” olunca, itirafçı olmak isteyen kimi FETÖ tutukluları “Anlatırım ama yemini ettiğim için çarpılırım?” dediler…
Savcılık düşündü taşındı…
“Çarpılırlar mı?” konusunu “Saçmalamayın, insanların yatak odalarına girip horlamalarını dinlerken… Şerefli subayların çekmecelerine uyduruk CD'leri koyarken… Kadınlarının kızlarının özel yaşamlarını şantaj malzemesi yaparken çarpılmaktan korkmadınız da, şimdi mi -le yen kati- oldu?” demediler…

*

Bakanlığa soruldu…
Bakanlık “Ulen, Ergenekon terör örgütü üyesi diye kanserli hastayı hücreye kapatıp, orada acı çeke çeke ölmesine neden olanlar o zaman çarpılmadılar da, şimdi doğruyu konuşunca mı çarpılacaklar” demedi…
“Diyanet'e soralım” dedi…

*

Diyanet İşleri Başkanlığı'na “Konuşurlarsa çarpılırlar mı?” diye soruldu…
Diyanet İşleri Başkanı baktı…
O da daha kafadan “Aziz kardeşim, din gibi yüce bir duyguyu insanları kandırmakta, çocuklarını ellerinden almakta, devlete sızıp cumhuriyeti yıkmakta çarpılmadılar da….” demedi…
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu toplandı…
Anayasa Mahkemesi gibi diyelim…
Yargıya görüş bildirildi…
Özetle “Çarpılmazlar” denildi…

*

İmam ile Hoca arasındaki hadisede, darbe girişimi sela ile önlenip, demokrasi tekbir ile korunduğundan…
Bu normaldir…
Yargıtay hukuki görüş bildirecek değil, Diyanet bakacak kim çarpılır, kim çarpılmaz…

*

Demek istediğim Allah bizi Hoca'dan korudu…
İmam'a kaldık…
Bu -Le yen kati- dir…
Vallahi-billahi değişen bir şey yok…

 

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