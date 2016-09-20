Bekir Coşkun: 130 bin öğretmen açığı var, siz hiç imam açığı olan cami duydunuz mu?

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilân edilen OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lar ile el konulan cemaate bağlı okulların bir çoğunun imam hatip yapılmasını eleştirdi. Coşkun, “Toplam 130 bin öğretmen açığı var… Siz hiç imam açığı olan cami duydunuz mu?..” dedi.

Bekir Coşkun’un bugün (20 Eylül 2016) yayımlanan “Bu çocuklar nereye gidiyor?..” başlıklı yazısı şöyle:

Çantasıyla uyumuştur kimisi…

Biz uyumazdık, daldıktan sonra

ayakkabılarımızı alırlardı kucağımızdan… Ömrümde birlikte uyuduğum ilk

sevgilimdi ayakkabılarım…

Yeni çanta…

Yeni giysiler…

Bakmayın siz minik boylarına, saçları afili olsun isterler, bir çocuk değildir o okula başlayan, bir dünyadır…

*

İyi de bu çocuklar nereye gidiyor?..

*

Arapça dersler başladı…

Çünkü yüksek eğitim için Katar'a, ihtisas için Suud'a, uzay çağı

bilimleri için de Arap Emirlikleri'ne gidecek çocuklarımız!…

*

Toplam 130 bin öğretmen açığı var…

Siz hiç imam açığı olan cami

duydunuz mu?..

*

OHAL kapsamında cemaatin 1200 kolej ve okulunu kapattılar, bu okulların yaklaşık 1000 tanesini imam-hatip yaptılar…

Burasını anlamadım işte…

Bir imamdan kurtulmak için kapatıldı, 1 milyon imam yetiştirmek için mi?…

*

Sınıflara kitap bırakıyorlar, içinde

kuş var…

Korulukları, ormanları, parkları yok ediyorlar, havada kuş yok…

Sınavda pirinç midede zikir edecek de, pirinç Çin'den geliyor, zikirci tane

Budist yani…

Kuzular, inekler var kitapta, bir

hafta önce çocuklar hepsinin

kesildiğini izlediler…

*

Kitaplarda 7 bölge var…

Var mı?..

Şehri, mahallesi, apartmanlar, okulları yıkılmış çocuklar… Kaçıp sığındıkları uzak kentlerde, ürkek ve korkarak

başladılar mı okula?…

Ya da; büyük kentlerde hangi anne-

baba güven içinde, iç huzuruyla bebeğini okula götürüp bırakabildi?..

Az çok varlığı olan hangi ailede,

çocukları yurt dışına atmak planları

yapılmıyor?..

*

Bizi viraneye çevirdiler…

Milli Eğitim Bakanı birkaç gün önce “15 Temmuz'larda hadi sokağa çıkıyoruz denilince, sokağa çıkacak nesiller yetiştirmenin gayreti içindeyiz” dedi…

Daha ne desin?..

*

Farkında değil bebeklerim; saçlar yan taranmış, kızlarınki kurdeleli…

Ayakkabılar kırmızı, pembe, sarı…

Anneler okul kapısında, tümünün

gözü nemli…

Yüreklerinde o endişe, aralıksız

durmadan sorar:

“Nereye gidiyor bu çocuklar…”