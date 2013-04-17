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Politika

Bekir Bozdağ'dan Ramazan Aralık ayına sabitlenecek açıklaması

Bekir Bozdağ, Ramazan'ın Aralık ayına sabitleneceğine ilişkin sorusuna yanıt verdi

17 Nisan 2013 14:44

MHP Adana Milletvekili Ali Halaman TBMM'de Başbakan Yardımcıs Bekir Bozdağ'a dün yönelttiği soruda Ramazan ayının Aralık ayına sabitleneceğine dair söylentiler olduğunu dile getirdi. Bozdağ soruyu "Ramazan ayını sabitlemek gibi bir çalışma, böyle bir şey yok" şeklinde cevapladı.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, MHP'li Halaman'nın sorusu Bekir Bozdağ, Meclis'te milletvekillerinin sorularını cevaplandırırken geldi.

 

Halaman: Her sene Ramazan aralık ayında mı olacak?
 

 
 Halaman, Bozdağ'a "Sayın Bakanım, sorulara tatlı tatlı cevap verdiniz teşekkür ediyorum. Ama son günlerde dar siyasi çevrelerde Ramazan ayının belli bir takvime bağlanmasını düşündüğünüzü söylüyorlar. Mesela 'Her sene aralık ayında Ramazan olsun' der gibi bir ifade kullanıyorlar. Bu doğru mu? Buna bir cevap verirseniz memnun oluruz" dedi.
 

 

Bozdağ: Rüyanızda bile göremezsiniz

 

 
MHP Adana Milletvekili Halaman'ın isteği karşısında şaşıran Bakan Bozdağ, "Sayın Halaman'ın sorduğu konu böyle Ramazan ayını sabitlemek gibi bir çalışma, böyle bir şey yok. Kimsenin aklında da böyle bir şey yok, yani rüyasında da böyle bir şey yok" dedi.
 
Halaman'ın sorusu karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Bozdağ, "Bunu yapmak da mümkün değil, böyle bir şeyin olması söz konusu değil.  Yani bu, aslı astarı olmayan büyük bir yalan. Yani hiçbir zaman da böyle bir şeyin olması söz konusu değildir" diyerek cevapladı.

 


MHP'li vekil: Yapmam dediklerini yapıyorlar


 

MHP Adana Milletvekili Ali Halaman, Hürriyet'e yaptığı açıklamada da bu soruyu sorma nedenini şöyle açıkladı;
"Eğer bana sorarsanız Ramazan ayının böyle sabitlenmesi mümkün değil derim. Ama bu siyasi irade, daha önce yapmam dediklerini hep yaptı. Bu memlekette iktidara geldiklerinde söylediklerinin bugün tam tersini söylüyorlar. Şimdi reform diyerek, güncelleme, fıkıh, kelam diyerek, daha önce yapmam dediklerini yapabilirler."

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