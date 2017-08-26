Bekir Bozdağ'dan Almanya Dışişleri Bakanı'na: Çapsızlığıyla ülkesini küçük düşürüyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bazı batılı liderlerde de Türkiye lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyfendi'ye karşı bir kompleksi görüyoruz. İşte Gabriel bu kompleks içinde bir kişi. Hem hadsiz hem çapsız hem seviyesiz. Kendi halkını ve kendi ülkesini küçük düşürüyor bu çapsızlığıyla" dedi.

Bozdağ, AKP Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

“2019'da kimin Cumhurbaşkanı olacağı Almanya'nın en büyük meselesi olmuş”

Bozdağ, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bazı batılı ülkelerin gündeminden hiç düşmediğini dile getiren Bozdağ, "2019'da kimin Cumhurbaşkanı olacağı Almanya'nın en büyük meselesi olmuş. Sadece Almanya'nın değil başka ülkelerin en büyük meselesi olmuş durumda. Yahu size ne?" diye konuştu.

Bozdağ, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarına ilişkin ise şu ifadelerde bulundu:

"Bazı batılı liderlerde de Türkiye lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyfendiye karşı bir kompleksi görüyoruz. İşte Gabriel bu kompleks içinde bir kişi. Hem hadsiz hem çapsız hem seviyesiz. Kendi halkını ve kendi ülkesini küçük düşürüyor bu çapsızlığıyla. Yahu sen kimsin, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kim? Sen yan yana nasıl kendini koyarsın?"

“Bu çapsız adamların güç devşirme hastalığı var”

"Bakın bu çapsız adamların, kompleksli insanların ortak bir özelliği var. Güçlüye çatarak, güçlüye saldırarak, halkın, herkesin sevdiğinin üzerine hücum ederek kendisine güç devşirme hastalığı var. Ama bu hastalığın da tedavisi yok ne yapalım. Ama Gabriel Türkiye'ye gelirse şehir hastanelerinde onu emin olun tedavi ederiz. Onun için ben Türkiye'ye davet ediyorum. Bu kompleks hastalığını tedavi edecek Türkiye'de çok iyi uzmanlar var, çok iyi hekimlerimiz var."

“Yatıyorlar, kalkıyorlar dertleri Türkiye”

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya Türkiye'siz seçim yapamıyor, Hollanda Türkiye'siz seçim yapamıyor, Avusturya Türkiye'siz seçim yapamıyor, İngiltere Türkiye'siz Brexit oylamasını yapamadı. Yahu siz kendi ülkenizde seçim yapıyorsunuz. Türkiye'nin cumhurbaşkanı sizin dilinizde niçin malzeme oluyor. Türkiye'nin hükümeti, Türkiye'nin politikaları sizin bir ilinizin, ilçenizin işlevi, politikası gibi değildir. Niçin öyle görüyorsunuz. Sizin seçimlerinizde Türk halkı mı oy verecek?"

“Bırakın Türkiye'yi, Almanlarla uğraşın”

"Bırakın Türkiye'yi, Türkiye'nin cumhurbaşkanını, kendi milletinize bakın. Siz Almanlarla uğraşın. Almanların sorunlarıyla uğraşın, artan ırkçılıkla uğraşın, artan yabancı düşmanlığıyla, artan İslam düşmanlığıyla uğraşın, artan aşırıcılıkla uğraşın. Her geçen gün yükselen faşizm ile uğraşın. Ama yok yatıyorlar kalkıyorlar dertleri Türkiye."