Bekir Bozdağ :  Irak ve Türkiye Kerkük'ün statüsünün korunması konusunda işbirliği içerisinde oldu

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, \"Kerkük, kadim bir Türkmen kenti. Irak ve Türkiye Kerkük\'ün statüsünün korunması konusunda işbirliği içerisinde oldular. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, yaptığı gayrimeşru referandumdan sonra bölgede büyük gerginlikler ortaya çıktı\" diye konuştu.

SOMALİ\'DEKİ SALDIRI

Bekir Bozdağ, \"Türkiye, yardım malzemeleriyle beraber Somali’ye gitmiştir. Yaralılar, daha önce Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan araştırma hastanesinde tedavi altına alınmıştır. AFAD ve Kızılay oradaki yaraları sarmak üzere büyük ve kapsamlı bir çalışmayı başlatmışlardır. Durumu ağır olanlardan bazılarının Türkiye’de tedavisi için adım atılmıştır. Bugün 35 yaralının Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz\" dedi.

BAYKAL\'IN SAĞLIK DURUMU

Bekir Bozdağ, \"CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Durumunun iyi olduğuna dair de bilgileri almış bulunuyoruz. Ben bu vesileyle büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa dileklerimizi buradan bir kez daha yinelemek isteriz. Umarız kısa sürede sağlığına kavuşur. Siyasi hayatında hizmetine kaldığı yerden devam eder.\" diye konuştu.

\"ÇAY FİYATLARI ZAMSIZ UYGULANMAYA DEVAM EDECEKTİR\"

Bekir Bozdağ, \"ÇAYKUR yönetim kurulu, çay fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yapma kararı almıştı. Bakanlar kurulumuz bu konuyu ele aldı ve bu zammın geri alınmasını kararlaştırıldı. ÇAYKUR yönetim kurulu, yapılan yüzde 20 zammı geri alacaktır. Çay fiyatları zamsız uygulanmaya devam edecektir.\" dedi.

TÜRK HAVA SAHASI UÇUŞA KAPATILDI, İBRAHİM HALİL SINIR KAPISI\'NIN IRAK HÜKÜMETİNE DEVRİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bekir Bozdağ, \"Türk hava sahasını, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine, Bakanlar Kurulumuz tarafından uçuşa kapatmıştır. Bundan sonra Türk hava sahasını Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin bulunduğu alanlara uçamayacak. Ve oradan kalkan uçaklar da Türk hava sahasını kullanamayacaktır. İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Irak hükümetine devri konusunda çalışmaların başlatılması hususunda da MGK tavsiye kararı aldı. Bakanlar Kurulu’nda da sınır kapısının Irak Hükümetine devri çalışmalarının başlatılması kararı verildi.\" diye konuştu.

\"OHAL\'İN ÜÇ AY UZATILMASINI KARARA BAĞLAMIŞTIR\"

Bekir Bozdağ, \"MGK, değerlendirme sonucunda OHAL’in üç ay daha uzatılması hususunu bakanlar kuruluna tavsiye etti. FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ ve terör örgütleriyle daha etkin mücadele etmek maksadıyla, hızlı karar almak, alınan kararları hızlı uygulamak, OHAL’i gerekli kılan şartların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla alınan tedbirlerin devamlılığını temin etmek maksadıyla, OHAL\'in üç ay uzatılmasını karara bağlamıştır. Ve TBMM Başkanlığına gönderilmiştir.\" dedi.

Bozdağ şöyle devam etti; \"MGK’da alınan tavsiye kararı sonrasında, Habur Sınır Kapısı’nın devri konusunda çalışma başlatılması tavsiye edildi ve Bakanlar Kurulumuz da karar aldı. Bu konuyla ilgili bakanlar, bakanlıklar, kamu görevlileri çalışmaları başlattılar. Çalışmalar bittikten sonra bu kapı Irak hükümetinin kontrolüne geçmiş olacaktır. Sayın Başbakanımız geçtiğimiz Pazar günü Irak ziyareti söz konusuydu fakat gerçekleşmedi. Önümüzdeki günlerde bu ziyaretin gerçekleşme ihtimali var. Her türlü görüşmeler devam ediyor. Bundan sonra da zaman zaman buradan oraya gitme, oradan buraya gelmeler elbet olacaktır. Şu anda kesinleşen bir gelme yok, gitme de yok.\"

\"IRAK VE TÜRKİYE KERKÜK\'ÜN STATÜSÜNÜN KORUNMASI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLDU\"

Bekir Bozdağ, \"Kerkük, kadim bir Türkmen kenti. Irak ve Türkiye Kerkük’ün statüsünün korunması konusunda işbirliği içerisinde oldular. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, yaptığı gayrimeşru referandumdan sonra bölgede büyük gerginlikler ortaya çıktı. Türkiye bu referandumun yapılmaması konusunda defalarca uyardı. Yeni krizlere yol açmayın diye defalarca uyardık. Ama bu uyarılara kulak tıkayan yönetim referandumu gerçekleştirdi. Tabi bunun bir sonucu olacaktı. Türkiye bir tatbikat başlattı. Daha önce Erbil ve Süleymaniye’ye uçuşlar durdurulmuştur. Yayın yapan TV kanalları uydudan çıkarılmıştı. Peşmergeye eğitim ve destekler durdurulmuştu. Ve Türkiye’nin muhatabının Irak yönetimi olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanımızın İran ziyareti oldu, başbakanımızın İbadi ile görüşmeleri oldu. Bugün alınan kararlarla da Türk hava sahası Kuzey Irak’a uçuşlara tamamen kapatılmıştır. Hem Kuzey Irak’tan uçacak başka ülke uçaklarına, hem de tüm uçuşlara kapatılmıştır. Aynı kararı bildiğiniz gibi diğer ülkeler de daha önce aldılar. Habur sınır kapısının devri yönündeki karar da son derece önemlidir. Irak hükümetinin, Irak Anayasası\'nı korumak, maksadıyla attığı adımı Türkiye olarak biz olumlu karşılıyoruz. Ancak bu sürecin hassasiyetle yönetilmesi gerektiğine de inanıyoruz. Kerkük’ün tarihi derinliğine uygun yapısının korunmasının son derece önemli olduğunu ifade ediyoruz.\" dedi.

\"TÜRKİYE IRAK\'IN EGEMENLİK HAKLARININ KORUNMASINA, SİYASİ BİRLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM VERMEKTEDİR\"

Bekir Bozdağ, \"Peşmergenin PKK teröristlerine alan açtığı yönünde haberler Türkiye’yi rahatsız etmiştir. Bölgede PKK teröristlerinin barındırılmaması ve buna yönelik adımlar atılmasını önemsiyoruz. Türkiye Irak\'ın egemenlik haklarının korunmasına, siyasi birliğine büyük önem vermektedir. Irak hükümetinin Kerkük’e dönük attığı adım esasında geç kalan bir adımdır. Çünkü orada Irak’ın toprak bütünlüğüne ve anayasasına karşı bir saldırı vardır. Bu saldırıyı defetmek üzere atılan adımı elbette önemsiyoruz.\" dedi.

