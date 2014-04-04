Bekir Bozdağ: Anayasa Mahkemesi, Twitter kararıyla çizilen sınırı aştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Anayasa Mahkemesi’nin Twitter konusunda verdiği kararın yanlış olduğunu” savunarak, "Elbette uyulması ve uygulanması gerekiyor. Ama bu karar hukuki yönünden ziyade siyasi yönüyle de ağır basan bir karardır. Zira hukuken sakat bir karar. Anayasa Mahkemesi’ne yargı yollarını tüketmeden doğrudan başvurma hakkı yoktur. Maalesef Anayasa Mahkemesi Twitter ile ilgili verdiği kararda kanunun tanıdığı usule uymamış ve çizilen sınırları aşmıştır” dedi.

Ergenekon davasının gerekçeli kararının açıklanması hakkında da değerlendirmede bulunan Bozdağ, "Bu kararın tebliğinden sonra haklarında hüküm verilenler kararın temyiz dilekçelerini ne kadar sürede yazacaklar, kararı ne kadar sürede okuyup analiz edebilecekler. İşin doğrusu, onu merak ediyorum" diye konuştu.

Harun Gökçeoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde tekrar seçilen, Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerinde ilk kez göreve gelen belediye başkanlarını ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyen Bakan Bozdağ, Şefaatli ilçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bozdağ, Ergenekon davası ile ilgili gerekçeli kararın yazılması konusunda "Bu gerekçeli karar fevkalade uzun bir karar. Türk adli tarihi içerisinde bu kadar uzun gerekçeli bir karar var mı bilmiyorum. Herhalde yoktur, bir ilk karar böyle. Önemli olan, sonunda da yazılmış olmasıdır. Geç de olsa karar yazılmış olması onun olumlu bir yönüdür. Ama bu kararın tebliğinden sonra haklarında hüküm verilenler kararın temyiz dilekçelerini ne kadar sürede yazacaklar, kararı ne kadar sürede okuyup analiz edebilecekler. İşin doğrusu onu merak ediyorum. Çünkü 17 bin civarında bir sayfanın okunması satır, satır ayrıntılarının göz önüne alınması ve oradan bir netice çıkarılması elbette çok zaman alacaktır. Yargıtay aşaması da zaman alacaktır. Bu gerekçeli karar benim gördüğüm kadarıyla temyize başvurması süresinin uzayacağını, temyiz incelemesinin de uzunca bir zaman alacağının habercisi gibi duruyor. Ben işin doğrusu kast arama niyetinde değilim"diye konuştu.

‘Siyasi yönüyle ağır basan bir karardır’

Anayasa Mahkemesi’nin kararının bağlayıcı bir karar olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Bozdağ, "Elbette uyulması ve uygulanması gerekiyor. Ama bu karar hukuki yönünden ziyade siyasi yönüyle de ağır basan bir karardır. Zira hukuken sakat bir karar. Anayasamızda bireysel başvuru hakkı tanındı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanunda bireysel başvuru hakkının hangi hallerde kullanılacağı açıkça yazıldı. Onlardan bir tanesi, kişiler eğer haklarının ihlal edildiğini düşünüyorlarsa, yargıya müracaat edecekler. Yargı yollarının tüketilmesinden sonra bireysel başvuru yoluyla Anaya Mahkemesi’ne gidecekler" dedi.

‘Yargı yolunu tüketmeden doğrudan başvurma hakkı yoktur’

Bozdağ, Anayasa Mahkemesi’nin Twitter konusunda verdiği kararın yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi. Bozdağ, "Twitter ile ilgili karara baktığınız zaman, bireysel başvuru hakkını kullananların yargı yoluna başvurmadıkları, doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne başvurdukları gözüküyor. Anaya Mahkemesi’ne yargı yollarını tüketmeden doğrudan başvurma hakkı yoktur. Anayasa Mahkemesi ön inceleme sırasında bu başvuruyu kabul edilmezlik nedeni ile daha işin başında reddetmesi gerekirken, maalesef bunun usulen kabul edilebilirliğine karar vermiştir. Bu büyük bir yanlıştır. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi yoktur. Bir defa usulden reddi gerekirken, işi usulden kabul edip, esasa girmesi Anayasa Mahkemesi’nin yorum yoluyla kendisine yetki alanı açmasıdır. Yeni alanlar açmasıdır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

‘Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi yoktur’

Bu kararı olumlu karşılayanların, belki bu işin hukuki garabetini belki bilmediğini de belirten Bozdağ, "Ben beklerdim ki bu kararın içerisinde Twitter’in Türk mahkemesi kararlarını yok sayan yaklaşımına dair de bir değerlendirme yapsın. Almanya’nın, Amerika’nın, Fransa’nın kararlarını Twitter aynen uygularken, Türkiye mahkemelerinin kararlarını uygulamaması üzerinde de Anayasa Mahkemesi’nin durması lazımdı. Twitter bundan sonra niye uygulasın? Nasıl olsa, Anayasa Mahkemesi var. Türk mahkemesinin kararı üzerine Twitter’in yapmadığı uygulamayı adeta himaye eden bir karar ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle de bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca İdare Mahkemesi’nde görülen bir dava var. O davaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmiş Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla, idare mahkemesinde görülen bir davayı esastan çözmüştür. Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir yetkisi de yoktur. Anayasa Mahkemesi Yargıtay’ın üzerinde bir temyiz mahkemesi olmadığı gibi Danıştay üzerinde bir temyiz mahkemesi olmadığı gibi, ilk derece mahkemeler üzerinde de bir temyiz mahkemesi değildir. Ancak Anayasa Mahkemesi son zamanlarda verdiği kararlara Yargıtay’ın ve Danıştay’ın üzerinde, hatta ilk derece mahkemelerin üzerinde bir temyiz mahkemesi pozisyonuna doğru ilerlemektedir. Bu, Türkiye için doğru bir ilerleyiş değildir. Maalesef Anayasa Mahkemesi Twitter ile ilgili verdiği kararda kanunun tanıdığı usule uymamış ve çizilen sınırları aşmıştır" dedi.