Twitter’ın ardından Youtube da serbest



Anayasa Mahkemesi kararının ardından Twitter'a erişim engeli kaldırıldı, ancak tartışmalar başka bir boyuta taşındı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahlemesi kararına saygı duymadığı açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mahkemenin evrensel hukuk kurallarını uyguladığını vurguladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Anayasa Mahkemesi kararının emsal oluşturduğunu söyledi. Bu arada bir mahkeme kararı da Youtube ile ilgili olarak geldi.

Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişimin toptan engellenmesini 'hak ihlali' sayan ve kaldırılmasına hükmeden kararı ile ilgili devletin zirvesinden gelen yorumlardaki nüans dikkat çekti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kararla ilgili olarak, "Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uymak durumundayız, onun için de uyduk. Ama saygı duymak zorunda değilim. Bu karara saygı duymuyorum" diye konuştu.

Özgürlükler yaklaşımını da doğru bulmadığını belirten Erdoğan, sadece Twitter değil, Youtube ve Facebook'un da ticarî şirketler olduğunu belirterek, konunun özgürlüklerle alâkası bulunmadığını savundu. Erdoğan, Azerbaycan'a giderken havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikalı bir şirketin ürününün savunması yapılırken, kendi milli, ahlaki değerlerinin bir tarafa konulduğunu ileri sürdü.

Gül: Evrensel hukuk kuralları uygulandı

Twittera erişim engelinin Anayasa Mahkemesi kararıyla kaldırılmasının ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül, Kuveyt'te gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu, "Anayasa Mahkemesi evrensel hukuk kurallarını uygulamıştır. Bu mahkemeye güveni artırır, benim için gurur verici bir olaydır" diye değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da kararın emsal olduğunu ve uygulamak zorunda olduklarını belirtti. Arınç, NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, Twitter üzerinden insanların özel hayatına saldırıda bulunmanın ve suç işlemenin doğru olmadığını da belirterek, "Bunu kim yapıyorsa, onun sayfası kapatılmalıdır ve mutlaka bir mahkeme kararı olmalıdır" diye konuştu.

Youtube'a erişim serbest

Bu arada Youtube'a erişim engeli de mahkeme kararıyla kaldırıldı. 27 Mart'ta Youtube'a erişimi toptan engelleme kararını alan Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, kendi kararını, 'ifade özgürlüğüne ağır bir müdahale oluşturduğu' gerekçesiyle iptal etti. Türkiye Barolar Birliği'nin itirazı üzerine engelleme kararını yeniden ele alan Mahkeme, karar gerekçesinde, ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temellerinden biri olduğuna da vurgu yaptı.