Bekçilerin üst araması yaptığı kişinin kemerinden kılıç çıktı!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div>\n<div>İstanbul Başakşehir'de devriye gecen bekçiler, şüpheli gördükleri bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi.</div>\n</div>\n<div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div>Güvercintepe Mahallesi'nde dün gece devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) ve üst araması yapmak istedi.</div>\n</div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div>Üzeri aranan kişinin taktığı kemer kısmına gizlenmiş kılıç bulundu. Ekipler üzerinde kılıç bulunan kişiyi karakola götürerek hakkında işlem başlattı. (İHA)</div>\n<div> </div>\n<div><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/atasehir-de-samuray-kilici-ile-saldiriya-ugrayan-kadin-yasamini-yitirdi,992151" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ataşehir'de samuray kılıcı ile saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi!</a></strong></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>