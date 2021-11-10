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Ataşehir'de samuray kılıcı ile saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi!

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü

10 Kasım 2021 07:54

İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz isimli bir kadın, aynı sitede yaşayan Göktürk. B tarafından samuray kılıcı ile öldürüldü.

9 Kasım saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşen olayda, Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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