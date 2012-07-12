Bekaroğlu: Numan Bey yanlış yaptı, vedalaştım

HAS Parti Lideri Numan Kurtulmuş'un Başbakan Erdoğan'la görüşmesini değerlendiren HAS Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu, "Numan Bey'e yanlış yaptığını, bu işin doğru olmadığını söyledim. Kendisi ile kişisel olarak vedalaştım" dedi.

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık Konutu’nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, Başbakan’dan HAS Parti ile AKP'nin birleşmesi konusunda teklif aldığını ve parti kurullarının teklifi değerlendireceğini söyledi.

Kurtulmuş’un açıklamalarına partisinden ilk tepki İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu’ndan geldi. Bekaroğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada “Numan Bey'e yanlış yaptığını, bu işin doğru olmadığını söyledim. Kendisi ile kişisel olarak vedalaştım” dedi.

Bekaroğlu, yarın 11.00'de Halkın Sesi Partisi İstanbul İl Binasında Zeki Kılıçaslan'la birlikte basın toplantısı yapıp düşüncelerini açıklayacaklarını belirtti.