Numan Kurtulmuş: AK Parti'den birleşme teklifi aldık

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Sayın Başbakanımızın, HAS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi konusundaki tekliflerini, davetini bugün aldık. Karşılıklı olarak konuyla ilgili görüşlerimizi paylaştık'' dedi.

Kurtulmuş, iki partinin bütünleşmesiyle ilgili konunun her iki partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini de belirtti.

Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık Resmi Konutu'nun önünde gazetecilere görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, bir süredir kamuoyunun gündeminde olan ''AK Parti-HAS Parti birleşmesi'' konusuyla ilgili görüşme yapmak için Başbakanlık Resmi Konutu'na geldiğini kaydetti.



''Sayın Başbakanımızın davetini aldık''



Kurtulmuş, ''HAS Parti, yeni Türkiye'nin kurulması için fikirleriyle, görüşleriyle, söylemiyle, üslubuyla, ortaya koymuş olduğu programıyla Türkiye'de yapmış olduğu projelerle ve süreçlere olan katkılarıyla önemli bir boşluğu dolduruyor'' dedi.

Bu çerçevede, HAS Parti'nin söylemlerinin Türkiye'nin siyaset çevreleri ve partileri tarafından ilgiyle izlendiğini söyleyen Kurtulmuş, ''Sayın Başbakanımızın, HAS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi konusundaki tekliflerini, davetini bugün aldık. Karşılıklı olarak konuyla ilgili görüşlerimizi paylaştık'' dedi.



Birleşme partilerin kurullarında ele alınacak



Numan Kurtulmuş, Başbakan Erdoğan'ın kendisine, konuyu partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na götüreceğini söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

''Bu süreçte yeni Türkiye'nin inşası konusunda bir güç birliği, bir güçlenmenin, bir birlikte mücadele etmenin uygun olacağını orada ifade edeceğini söylediler. Biz de benzer şekilde, bu daveti partimizin kurullarına, Merkez Yürütme Kurulu'na ve Genel İdare Kurulu'na götüreceğiz.''



''Makam mevki beklentimiz yok''



Bugün kendilerine, resmen bir davet yapılmış olduğunu yineleyen HAS Parti Genel Başkanı Kurtulmuş, ''Biz de bu çağrıyla ilgili görüşlerimizi, partimizin ilgili kurulları kararını verdikçe, kanaati oluştukça kamuoyuyla paylaşacağız'' dedi.

''Bizim derdimiz ne Numan Kurtulmuş olarak ne de HAS Parti'de mücadele eden arkadaşlarımız olarak hiçbirimizin bir makam, mevki beklentisi yoktur. Böyle olmadığını da zaten bütün Türkiye biliyor'' diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Yeni dönemde, yeni süreçlerde yeni Türkiye'nin inşası için bizim de baştan beri söylediğimiz ilkeler, prensipler çerçevesinde bir güç birliği imkanı, bir bütünleşme imkanı olabilir mi bunları müzakere edeceğiz ve konuyu şeffaf bir şekilde bütün kamuoyuyla bütün milletimizle birlikte paylaşacağız. Parti içinde arkadaşlarımızla bu konuları görüşeceğiz ve en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız.'

HAS Parti birleşme teklifini MYK'da değerlendirdi

HAS Parti teklifi MYK toplantısında değerlendirdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sayın genel başkanımız, açıklamasında, görüşmenin çerçevesinin 'Yeni Türkiye'nin inşa edilmesinde, millet egemenliğinin bütünüyle sağlanmasında Türkiye'yi gerçekten daha ileri götürecek adımların atılmasında, bir bütünleşme süreci içerisinde fikirlerimizle ilkelerimizle ne tür katkılar sağlayabileceğimiz hususu olduğunu' belirtmiştir.

Konuyu öncelikle MYK'dan başlamak üzere tüm kurullarımızla paylaşacağını ifade etmiştir. Bu çerçevede Merkez Yürütme Kurulumuz toplanmış ve sayın genel başkanımız süreçle ilgili detayları kendileriyle paylaşmıştır.

Gelinen nokta itibarıyla konu değerlendirilmiş ve konunun il başkanlarımız ve genel idare kurulu ile paylaşılması uygun bulunmuştur. Daha sonraki süreçlerde gelişmeler tüm açıklığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.''