Bekarlar Günü nedir? | Dünyanın en büyük alışveriş çılgınlığı hakkında 5 dev gerçek

Kara Cuma veya Siber Pazartesi, dünyanın geri kalanı tarafından kopyalanan Amerikan icatları olabilir, ancak en büyük parayı kazandıran Çin'deki benzeri.

11 Kasım'daki Bekarlar Günü, dünyanın açık ara en büyük tek günlük alışveriş çılgınlığı. Geçen yıl 24 saat içinde 25 milyar dolardan fazla satış yapıldı ve bir önceki rekor kırıldı.

Bekarlar günü 1990'lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört "yalnız 1'den oluşan 11/11 olarak belirlendi.

Ancak sanal satış devi Alibaba, bu tarihi 2009'da indirim günü olarak belirleyince, yavaş yavaş dev bir alışveriş çılgınlığına dönüştü.

İşte bu dev çılgınlıktan bazı çok büyük rakamlar

1. Kara Cuma ve Siber Pazartesi'yi gölgede bırakıyor

Alibaba'ya göre Çinli tüketiciler 11 Kasım 2017'de internet alışverişine 25,3 milyar dolar harcadı. Ve bu rakam da sadece Alibaba'nın sahip olduğu Tmall ve Taobao adlı sitelerin cirosu.

ABD'li tüketiciler ise Kara Cuma'da 5 milyar, Siber Pazartesi'nde ise 6,6 milyar dolar harcadılar.

Amerikalılar, geçen yıl Şükran Günü ve Siber Pazartesi'ne kadar olan beş günlük sürede internet üzerinden ve normal alışverişlerde 19,6 milyar dolar harcadı. Bu rakam Çin'in Bekarlar Günü'nde harcadığından yüzde 23 daha azı.

2. 10. yılında rekorlar kırması bekleniyor

Alibaba "bu yılın mega etkinliğinin boyut ve ulaştığı kişi bakımından en büyüğü olacağı" sözünü verdi. Alibaba'nın perakende satış sitesi Tmall, Bekarlar Günü öncesinde 500 binden fazla ürünü önceden siparişte indirime soktu.

Tmall, Çin ve dünyanın diğer yerlerinden 180 bin markayı bir araya toplamayı vaat ediyor.

Alibaba, bu yıl Pazar gününe denk gelen Bekarlar Günü'nün daha da popüler olmasını umuyor.

3. Ülke dışına yayılıyor

Geçen yıl Çinli tüketicilere satılan 25 milyar dolarlık ürünün yaklaşık yüzde 40'ı yabancı markalara aitti. Bu yıl Alibaba Bekarlar Günü'nde özellikle Çin dışındaki tüketicileri hedefliyor.

Singapur merkezli Lazada şirketi, altı güneydoğu Asya ülkesine, Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler ve Vietnam'a Bekarlar Günü satışı yapacak.

Hollanda, İngiltere, Almanya ve Belçika'daki bazı dükkanların da indirimler yapması bekleniyor.

4. Lojistik bir kabus

Geçen yıl Bekarlar Günü'nde 812 milyon sipariş verilmişti ve indirimin ilk 30 dakikasında 7 milyar dolarlık ürün satılmıştı. Bu yıl Alibaba'nın günler içinde 1 milyar siparişle başa çıkması gerekecek.

Bu zorlukla hazırlık kapsamında, çoğunluğuna Alibaba'nın sahip olduğu Cainiao adlı lojistik şirketi, Çin'deki en büyük otomatik işleme deposunu açtı.

Depoda diğer teknolojilerin dışında kullanılan 700 robot, sipariş işleme süresini yarı yarıya indiriyor.

5. Çevreye olumsuz etkisi

Bu alışveriş çılgınlığının geldiği boyut nedeniyle Greenpeace daha önceki Bekalar Günü'nü "çevre için bir felaket" diye tanımlamıştı.

Greenpeace'e göre 2016'daki bekarlar gününün teslimatları 52,400 ton karbon dioksit salımına neden oldu. Bu, 524 bin ağacın hayatları boyunca emdiği karbondioksit miktarına eşit. O yıl, Bekarlar Günü'ndeki satış ise 18 milyar doları bulmuştu.

Greenpeace'in açıklamasında "Büyük miktarlarda atık yaratmasının yanı sıra, imalat, paketleme ve dağıtımda salınan karbondioksit miktarı dev boyutlarda." denilmişti.