'Bekarlar evlilerden daha mutlu'

ABD’deki Wisconsin Madison Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı 11 yıl süren araştırma sanılanın aksine bekarların evlilerden çok daha az stresli ve mutlu olduğunu ortaya çıkardı. Daha önceki araştırmalar mutsuz evlilikler içinde olan kişilerin bile bekarlardan daha huzurlu ve sağlıklı olduğunu gösteriyordu.

Birce Bora'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, uzmanlar bu son araştırmada elde ettikleri verilerin sürekli devam eden eş dırdırı ve ev işleri ile ilgili çıkan basit kavgaların evli insanların uzun süreli stres oranlarını yükselttiğini ve onları bekarlara kıyasla depresyona girmeye daha meyilli hale getirdiğini gördüklerini söyledi.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Psikyatri profesörü Richard Davidson “Bu oldukça önemli bir bulgu. Çünkü insanların depresyona girmesine neden olan duygu durumunu daha iyi anlamamızı sağlıyor” dedi.