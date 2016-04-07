Bekâra ev vermemek ve çocuklu kadınların iş başvurusunu reddetmek suç kapsamına girdi

Avrupa Birliği’nin talep ettiği düzenlemeler arasında yer alan 'Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu' kanunu Meclis’ten geçti. Taslağa göre bekârlara yönelik ev sahiplerinin olumsuz tutumu, gebe ve çocuk sahibi kadınların iş başvurularını reddetmek de suç kapsamına girdi. Talepler doğrultusunda yapılan düzenlemelerle birlikte 'ayrımcılıkla mücadele, işkence ve kötü muameleye karşı ulusal önleme mekanizmasının oluşturulması' amaçlanıyor.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, yasa uyarınca, 'Bekâra ev yok' demek, annelik ve gebelik gerekçesiyle bir kadının iş başvurusunu reddetmek ayrımcılık sayılıp, 15 bin TL’ ye kadar idari para cezasıyla cezalandırılabilecek. Yasa kapsamında Türkiye İnsan Hakları Kurumu da, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu adıyla yeniden yapılandırılıyor.

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, düzenlemenin İnsan Hakları Kurumu’nu daha etkin hale getirmek 'ayrımcılıkla mücadele, işkence ve kötü muameleye karşı ulusal önleme mekanizmasının oluşturulması' amacıyla yapıldını söyledi. Elvan, “Ayrımcılıkla mücadeleye yönelik ilk kez bir kurum oluşturuyoruz. Öngördüğümüz kurum Avrupa’daki benzerlerinden çok daha etkin ve güçlü yapıya sahiptir” dedi.