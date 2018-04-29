Bekar kalmak sağlığa iyi geliyor mu ?

Bella DePaulo 63 yaşında ve hayatı boyunca yalnız yaşadığını söylüyor.

ABD'de Santa Barbara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi DePaulo, yalnız yaşamanın faydalarını anlattığı bir konferansta "Hiçbir zaman evlenmeyi düşünmedim. Yalnız yaşamak benim için muradıma ermenin ta kendisi" dedi.

10 yılı aşkın bir süre kendisi gibi bekarlığı tercih eden insanları inceleyen DePaulo, yalnız yaşamanın daha geniş bir sosyal çevreye sahip olmak ya da bedenen daha sağlıklı olmak gibi birçok psikolojik ve fiziksel faydası olduğunu saptamış.

2013 yılında PsychCentral başlıklı bloga, "Bekârların yalnız, sevgisiz ve sefil bir hayat sürdüğü ve hayatta en çok istedikleri şeyin bir eş bulmak olduğu yolundaki inançlar tamamen birer efsane" diye yazmış.

DePaulo 2016 yılında evli ve bekâr insanlar hakkında yapılmış 800'ü aşkın araştırmayı taramış ve bu konuda kendisi gibi düşünen başka uzmanlar da bulunduğunu görmüş.

Evli insanların daha geniş çevreleri ve daha renkli sosyal hayatları olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu düşüncenizi bir gözden geçirin.

2015 yılında sosyal bilimciler Natalia Sarkisian ve Naomi Gerstel evli ve bekâr Amerikalılar arasında akrabalar, komşular ve arkadaşlarla ilişkiler bakımından kıyaslamalı bir çalışma yapmışlar.

Araştırmalarının sonunda bekârların sosyal çevreleriyle daha sıkı ilişkide olduğunu saptamanın yanısıra, evlilere göre bu çevreleriyle çok daha sıkı bir dayanışma alışverişi içinde olduğunu görmüşler.

Üstelik bu sonuçlar farklı ırk, cinsiyet ve gelir gruplarında da benzer çıkmış.

Kısacası Sarkisian ve Gerstel araştırmalarını, "Bekâr olmak, gerek kadında gerek erkekte sosyal bağlantıları güçlendiriyor" diye noktalıyorlar.

Evlenerek daha yerleşik bir düzene geçen insanların, özellikle egzersiz bakımından daha sağlıksız yaşam alışkanlıklarına geçtikleri görüşünde bir gerçek payı olabilir.

18 ile 64 yaş arasında 13 bin erkek ve kadın üzerinde araştırma yapan uzmanlar bekâr olan ve hiç evlenmeyenlerin, evlenen ya da boşanmış olanlara göre daha sık egzersiz yaptığını belirlemiş.

2015 yılında Social Science and Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan ve 9 Avrupa ülkesinde 4 bin 500 kişinin vücut kütle endekslerini inceleyen bir araştırma, bekar kadın ve erkeklerin rakamlarının evlilere göre daha düşük çıktığını ortaya koymuş. Aynı araştırma evli çiftlerin bekarlara oranla 2 kilo 200 gram kadar daha ağır olduğunu açıkladı.

İngiltere'de bekar olan 1000 kişi ile 1998 yılından bu yana evli olan 3 bin kişinin karşılaştırılması üzerine gerçekleştirilen bir araştırma ise bekarların, evlilere oranla kişisel gelişim başlığında daha çok tecrübe elde ettiğini açıklıyor.

Örneklem grubundaki evli çiftlere kıyasla bekarlar aşağıdaki ifadelere daha büyük oranla katıldığını söylüyor:

1987-1988 arasında konuşulan ve bu tarihlerden 5 yıl sonra bir kez daha konuşulan Amerikalı erkekler üzerine yapılan bir anket, bu tarihler arasında evlenen erkeklerin, arkadaşları için bekar günlerine oranla, yaklaşık 1875 Dolar daha az harcamayan başladıklarını ortaya koymuş.

Aynı araştırma kadınlar için ise benzer sonuçlar vermiyor.