'Behzat Ç.'yi yayınlayacak kanal kalmadı'

Behzat Ç.'nin yapım şirketi Adam Film, "RTÜK’ün verdiği onca cezadan sonra ‘Behzat Ç.’yi yayınlayacak kanal kalmadığı için mecburen bitiriyoruz diziyi" açıklaması yaptı.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, fenomen haline gelen Behzat Ç. dizisinin sezon sonu yayından kaldırılacağını söyleyerek, "Kemik bir izleyici kitlesi olan ‘Behzat Ç.’nin maalesef önünde ‘çıkmaz sokak’tan başka yol olmaması üzücü" dedi.

Eyüboğlu'nun yazısının o bölümü şöyle:

"Adam Film'in yöneticileri, "Behzat Ç."nin 96'ncı bölümde "final" yapacağını söyledi. Yazın çekecekleri filmle de "Behzat Ç."nin serüveninin biteceğini söyleyen yöneticiler, "RTÜK'ün verdiği onca cezadan sonra, diziyi yayınlayacak başka kanal kalmadığı için mecburen bitiriyoruz" dedi

"Behzat Ç."nin yapım şirketi Adam Film'in yöneticileriyle karşılaştım Antalya'da. Malum "Bir Ankara Polisiyesi'dir Behzat Ç."

O yüzden de Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği "Behzat Ç." ve ekibinin işi hep Ankara'dadır.

"Behzat Ç.'nin ekrana veda etmeden yolu Antalya’ya düşebilir mi?" diye araştırmaya gelmişler 'Türkiye'nin Başkenti'nden 'Turizmin Başkenti'ne.

Adam Film’in yöneticileri, Star TV’de yayınlanan dizinin mayıs ayında ekrana gelecek 96’ncı bölümle "final" yapacağını, yazın çekecekleri filmle de "Behzat Ç."nin serüveninin biteceğini söyledi."

Son günlerde dizinin hayranlarından, "Behzat Ç. dizisi bitmesin, başka kanala geçsin" şeklinde tweet’ler ya da eposta aldığımı ilettim kendilerine.

Verdikleri yanıt aynen şuydu:

"RTÜK’ün verdiği onca cezadan sonra ‘Behzat Ç.’yi yayınlayacak kanal kalmadığı için mecburen bitiriyoruz diziyi."

Kemik bir izleyici kitlesi olan ‘Behzat Ç.’nin maalesef önünde ‘çıkmaz sokak’tan başka yol olmaması üzücü.

İçeride bu tür sorunlarla uğraşan dizi sektörünün Allah’tan dış pazarda yüzü gülüyor.

2012 verilerine göre Amerika’dan sonra en çok dizi ihraç eden ülke Türkiye.

Türkiye’nin dizi ihraç ettiği ülke sayısı 76’ya çıktı.

2012’de Türkiye’nin dış pazara dizi satışlardan elde ettiği gelir 100 milyon dolar civarında.

Bu trend böyle giderse 2013’te Türkiye’nin dizi ihracatından yılda 150 milyon dolar kazanması söz konusu.