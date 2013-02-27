Behzat Ç. ekranlara veda ediyor...

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Behzat Ç. dizisinin son 8 bölümü çekiliyor.

Behzat Ç. dizisi 8 bölüm sonra ekranlara veda edecek.

Başrolünü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği, Adam Film imzalı Behzat Ç.'nin, haziran ayında biteceği açıklanmıştı ancak planlar, bir ay erkene çekildi. Behzat Ç., mayıs ayında final yapacak.

Behzat Ç. dizisinin final yapmasının ardından, ikinci film için çalışmalara başlanılacak.

Daha önce "Seni kalbime gömdüm"le vizyona giren Behzat Ç.'nin ikinci filminde yönetmen koltuğuna Serdar Akar oturacak.