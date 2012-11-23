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Kültür-Sanat

Behzat Ç.'nin yapımcısı, Emrah Serbes'i yalanladı

“Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”nin yazarı Emrah Serbes'in dizide KCK operasyonlarına yer vereceklerini açıklamasının ardından dizinin yapımcısı açıklama yaptı

23 Kasım 2012 14:41

Emrah Serbes'in "KCK operasyonlarına değineceğiz, bize sahip çıkın" çağrısının ardından dizinin yapımcısı Adam Film yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Emrah Serbes'in dizinin şuandaki senaryo ekibinde olmadığı ve maksadını aştığı" ifade edildi.

Açıklama şöyle;

"Basın açıklaması,

Yapımcılığını üstlendiğimiz “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisiyle ilgili zorunlu bir açıklama:

“Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” yazar Emrah Serbes’in kitabından televizyona uyarlanmıştır. Yazar Emrah Serbes, dizinin şu andaki senaryo ekibinde yer almamaktadır. Haliyle dizinin bazı konularının tespitinde rolü yoktur. Bu nedenle önceki gün bir televizyon kanalında yaptığı ve bugün bazı gazeteler tarafından da alıntı yapılan sözleri, maksadı aşan yanlış anlamalara neden olmuştur.

Adam Film, Star Televizyonu ile bugüne kadar içeriğe müdahale sorunu yaşamamıştır. RTÜK ve hukuksal mevzuatlarda yapılan düzenlemeler de iki tarafın mutabaktıyla ekrana taşınmaktadır.

Yanlış anlamalara yol açmamak adına bu açıklamayı yapıyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

ADAM FİLM"

 

İşte bu akşamki bölümün fragmanı:

 

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Emrah SerbesBehzat Ç

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