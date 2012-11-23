Emrah Serbes: KCK tutuklularına değiniyoruz, bize sahip çıkın!

Behzat Ç. dizisinin yazarı Emrah Serbes, “Memleketin Hali” programında "Bize sürekli baskı yapıyorlar. 80. bölümde KCK tutuklularına değiniyoruz, bunu yazıyoruz. İsterseniz bunu yayınlamayın. Hodri meydan" dedi.

Önümüzdeki haziran ayında bitmesi planlanan fenomen dizi “Behzat Ç.”nin yazarı Emrah Serbes, 80. bölümde çarpıcı bir konuyu ele alacaklarını açıkladı.

Konuk olduğu “Memleketin Hali” programında diziye yapılan baskılara dikkat çeken Serbes, KCK tutuklularıyla ilgili sahneler yazdıklarını belirtti ve yayınlanmama ihtimaline karşı da ilgililere meydan okudu. Üçüncü sezonuna başlayan dizinin ilk yılında saat 20.00’de ekrana geldiğini hatırlatan Serbes, şöyle konuştu:

“Bize sürekli baskı yapıyorlar. Diziye başladığımızda saat 20.00’de yayınlanıyorduk. Ondan sonra 2’nci sezonda saat 22.00’ye attılar. Bu sezon da saat 23.00’e... Ayrıca ‘13+’ sınırı getirdiler. Ondan sonra sabah kuşağına doğru atacaklar. Bu gidişle Seda Sayan’dan önce yayınlanacağız. Ama bu halk her şeye rağmen, izlenmez sanılan dizimizi izliyor.

'Seyirci sahip çıksın'

Şimdi biz 80. bölümde KCK tutuklularına değiniyoruz, bunu yazıyoruz. İsterseniz bunu yayınlamayın. Hodri meydan, yayınlamayın. Ne yapacaksınız, bizi kaldıracak mısınız? Kaldıramazsınız. Seyircimize de söylüyorum, bize sahip çıkın. Eğer yayınlamazlarsa üstüne gidin diyorum.”