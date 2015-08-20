'Behzat Ç., korkak televizyon müdürlerinin yüzünden devam edemez'

Behzat Ç.'nin yaratıcısı Emrah Serbes, dizinin yeni bölümlerinin senaryosunun hazır olduğunu, dizi için kanal bulursa aynı kadroyla Behzat Ç'nin devam edeceğini söyledi. Ancak Serbes, "bu televizyon şartlarında, bu korkak televizyon müdürleri yüzünden" dizinin devam edemeyeceğini savundu.

Suruç katliamının ardından yazarlığı 2 sene boyunca bıraktığını açıklayan yazar Emrah Serbes, Kanaltürk’te yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın Bunu Konuşalım isimli programına konuk oldu. Serbes Behzat Ç.'nin yeni dönem yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu televizyon şartlarında, bu korkak televizyon müdürlerinin yüzünden ‘Behzat Ç.’ şu an devam edemez. ‘Behzat Ç.’nin senaryosunu da yazdım. Yeni başlayacak ‘Behzat Ç.’nin senaryosu da hazır"

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; StarTV ekranlarında 3 sezon 96 bölüm yayınlandıktan sonra final yaparak yayından kaldırılan Behzat Ç’nin yazarı Emrah Serbes, efsane olan diziyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Yayınlandığı dönemde sık sık RTÜK tarafından ceza alan ve ekranların en fazla tartışılan dizilerinden olan Behzat Ç’nin yeni sezon ilk bölüm senaryosunun hazır olduğunu söyleyen Emrah Serbes eğer bir gün dizi ekranlara geri dönerse neler yaşanacağını da anlattı.

' Behzat Ç. için kanal arıyorum'

Emrah Serbes eğer yayınlayacak kanal bulursa aynı oyuncu kadrosuyla Behzat Ç’nin yeniden çekileceğini söyleyerek ilk bölümde yaşanacaklarını şöyle anlattı:



“Behzat Ç. emniyetten uzaklaştırılmış ve sürgündedir. Her zaman takıldığı bir mekanda oturuyor ve bir hesap geliyor. Diyorlar ki şu kadar borcun var. O da okuyor kocaman bir defter var. Artık mesleği de bırakmış. Bu 27 Aralık operasyonları falan bütün cemaatçileri emniyetten kovuyorlar ve emniyette polis kalmadı bu işlerden anlayan. Emniyette bu işten anlayan polis kalmadı tekrar geri döner misin diyorlar. Bunu diyen de bir kaymakam ve onu da asayiş şube müdürü yapmışlar. O da bakıyor borçlar çok birikmiş ve gidiyor bu yüzden. Aynı anda Memduh Başkan da cezaevinde ve Ercüment de onu ziyarete geliyor. Memduh Başkan ‘Benim nerem cemaatçi’ diye yakınıyor. Bu arada Ercüment de bir sarayda oturuyor bir sarayda odası var falan”



