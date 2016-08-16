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Kültür-Sanat

Behzat Ç. ekranlara mı dönüyor?

İddiaya göre, dizi internet üzerinden, sansürsüz bir şekilde yayınlanacak

16 Ağustos 2016 18:05

Türkiye'de televizyon tarihinde en çok konuşulan diziler arasında yer alan Behzat Ç.'nin yeniden yayınlanmaya başlayacağı iddia edildi.

Ekşi Sözlük'te "behzat ç'nin yeni sezonda tekrar başlaması" başlığı altında dizinin senaristi Emrah Serbes'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşıldı. Başlıkta dizinin yeniden başlaması yönünde çalışmalar yürütüldüğü iddia edildi.

Ekşi Sözlük'teki bu paylaşımdan sonra Emrah Serbes, Twitter'daki hesabından "Görüşüyoruz olabilir" şeklinde bir tweet attı. Yüzlerce kişinin retweet edip, 2 bin 500'den fazla kişinin de"beğendiği" bu tweet sonrasında sosyal medyada "Behzat Ç. Yeniden" etiketi altında dizinin yeniden yayınlanması için çok sayıda tweet atıldı.

"Ocak ayında dönüyor"

BirGün gazetesinin haberine göre ise, Behzat Ç. ocak ayı itibariyle sevenleriyle yeniden buluşacak. Habere göre, dizi internet üzerinden, sansürsüz bir şekilde yayınlanacak.

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