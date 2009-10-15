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Behlül evi terk etti!

Birlikte yaşadığı sevgilisi Meltem Cumbul'u suçüstü yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ evi terk etti.

15 Ekim 2009 03:00

Birlikte yaşadığı sevgilisi Meltem Cumbul'u suçüstü yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ evi terk etti.

Meltem Cumbul ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bir dargın bir barışık giden ilişkisinde yenibir kriz daha çıktı. Vatan gazetesinin haberine göre Cumbul'un bitmek bilmeyen kıskançlıkları Tatlıtuğ'un canına tak etti. Bu yüzden sık sık kavga eden çift geçtiğimiz ay ayrılık kararı aldı. Araya Sezen Aksu’nun girmesiyle yeniden bir araya gelen çift, 3 gün önce yine büyük bir kriz yaşadı.

Tatlıtuğ, cep telefonunu karıştırıp, mesajlarını okuyan Cumbul’u suçüstü yakaladı. Daha önce de Facebook ve MSN yazışmalarının Cumbul tarafından okunduğundan şüphelenen Tatlıtuğ, son olayla birlikte ilişkisini bitirmeye karar verdi. Sevgilisiyle birlikte kaldığı Ulus’taki evi terk eden Tatlıtuğ, Cumbul’dan dün gelen özür telefonuyla ilişkisine son bir şans verdi.

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