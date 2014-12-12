Behçet Necatigil Heybeliada'da anılıyor

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden şair ve yazar Behçet Necatigil'in 35. ölüm yıldönümü olan 13 Aralık'ta, Heybeliada Ruhban Okulu'nda bir edebiyat günü düzenlenecek.

Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Girişimi'nin düzenlediği etkinlikte, Necatigil'den kızı Ayşe Sarısayın'a edebiyat yolculuğu, edebiyatçıların gözünden anlatılacak.

Saat 14.30'da başlayıp 16.00'da sona erecek etkinlik, şair-yazar Adil İzci'nin Necatigil şiiri üzerine yapacağı konuşmayla başlayacak, ardından yazar Yiğit Bener ve gazeteci-yazar Sibel Oral, Sarısayın'ın da katılımıyla son kitabı "Ansızın Günbatımı" romanıyla ilgili bir söyleşi gerçekleştirecek.

Heybeliada Ruhban Okulu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşecek müzik dinletisinde, Necatigil şiirleri torunları tarafından seslendirilecek. Etkinlik, Ayşe Sarısayın'ın kitaplarını imzalamasıyla sona erecek.

Heybeliada'ya ulaşım için sefer saatleri şöyle:

Şehir hatları vapuruyla Kabataş'tan kalkış 12.00, Kadıköy'den 12.20

Mavi Marmara Motoruyla Kabataş'tan kalkış: 13.00

Mavi Marmara Motoruyla Bostancı'dan kalkış: 12.45 ve 13.30

Prenstur’la Kartal’dan kalkış: 12.30 ve 13.30