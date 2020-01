Beetlejuice, Broadway müzikali oluyor

Tim Burton’ın klasik filmlerinden 'Beetlejuice'un (Beter Böcek), Broadway müzikali olarak uyarlanması planlanıyor. 2018-2019 sezonu için düşünülen müzikalin yönetmenliğini ise iddialara göre Alex Timbers üstlenecek.

New York Post’un haberine göre, Beetlejuice filminin Broadway uyarlamasında henüz bazı taslaklar üzerine çalışılıyor. Fakat serinin devam filmi için, ilk filmin oyuncu kadrosunda yer alan Winona Ryder, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajında filmin geleceğine dair umudunu yitirmeye başladığını dile getirmişti.

2018-2019 sezonu için düşünülen Beetlejuice müzikalini yöneteceği iddia edilen isim Alex Timbers. Yaratıcılarından biri olduğu 'Mozart In The Jungle' dizisiyle Altın Küre kazanan Timbers, daha önce birçok heyecan verici sahne prodüksiyonunda yer almıştı. David Byrne ve Fatboy Slim’in müziklerine imzasını attığı 'Here Lies Love'ın ve 2014 yılında sahnelenen 'Rocky: The Musical'ın yönetmenliğini üstlenen Timbers, son olarak 'Frozen'ın müzikal uyarlaması için çalışmalara başlamıştı fakat yaşanan birtakım sıkıntıların ardından projeden ayrılmıştı.