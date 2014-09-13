Beethoven Festivali'nde 'Tanrıların Kıvılcımı'



Beethoven inatçı bir düşünce adamı, mücadeleci ruhlu ve devrimci bir müzisyendi. 9. Senfoni ya da Elise İçin gibi bestelerini kim bilmez ki? Her yıl binlerce turist ünlü bestecinin Bonn’da doğduğu evi ve anıtını ziyaret ediyor. Beethoven Festivali'nde de dünya genelinde tanınmış sanatçılar sahne alıyor. Festivalin bu yılki slogan ise "Tanrıların Kıvılcımı".

1 Ocak 2014’te festival yeni bir müdüre kavuştu. Richard Wagner ve 1845 yılında Beethoven Festivali’ni başlatan Franz Liszt’in soyundan gelen Nike Wagner. Yeni müdür yeni tecrübelere açık ve festivalde çağdaş müziğe de yer vermek istiyor. Ancak Beethoven’ın sloganına da sadık kalıyor: "Gerçek sanat inatçıdır ve gönül okşayıcı biçimler almaya zorlanamaz."

21 sahne, 60 konser

21 sahnede düzenlenecek 60 etkinlik için 39 bin bilet satışa sunuldu. Beethoven Festivali’nin sundukları bunlarla sınırlı değil. Sir John Eliot Gardiner ve Paavo Järvi gibi büyük isimler de programda yer alıyor. Festivalde amaçlanan sadece büyük ustanın müziğini yansıtmak değil, aynı zamanda farklı türde tınıları bir araya getirmek.

Letonyalı orkestra şefi Andris Nelsons, daha 35 yaşında olmasına rağmen bugüne dek çok sayıda ünlü orkestrayı yönetti. Bonn’a Birmingham Senfoni Orkestrası ile geliyor. Klasik müzik meraklıları onun enerji yüklü, sürükleyici konserlerini seviyor.

Norveçli piyanist Ove Andsnes, genellikle konserlerini Beethoven’ın eserlerine adıyor. Bonn’da Mahler Oda Orkestrası ile Beethoven Yolculuğu’nu izleyiciyle buluşturacak. Büyük bestekârın piyano konçertoları, Igor Strawinski’nin eserleriyle birleştiriliyor. Bu olağandışı konsept, muhakkak Beethoven’ın da hoşuna giderdi.

"Passio - Compassio": Tutku acıya karışıyor. Tüm mezhepsel sınırların ötesine geçen ruhsal yolculuğun sloganı, bu. Sema eden dervişler ve caz müziği orkestrasından oluşan Sarband isimli oda müziği topluluğu, Johann Sebastian Bach’ın ruhani müziğiyle İslam mistisizmi arasında köprüler kuruyor.

Beethoven Festivali’nde sadece klasik müzik yok. Küba cazı ve Finlandiya’dan A-capella şarkıları da müzikseverlerle buluşuyor. Trompetçi Hugh Masekela, caz hayranlarının kalbinin hızla çarpmasını sağlıyor. Güney Afrikalı müzisyen, uzun süre Apartheid rejimine karşı mücadele etti. Şimdi şarkılarında dürüst olmayan politikacıları teşhir ediyor. 75 yaşındaki sanatçının müzik ve politika konusundaki tutkusu kırılabilir gibi değil.

Ankara'dan Bilkent Orkestrası konuk

2001 yılından beri Beethoven Festivali kapsamında yabancı bir gençlik orkestrası konuk ediliyor. 2014’te Ankara’dan Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası, Deutsche Welle’nin de işbirliğiyle Orkestra Kampüsü etkinliği kapsamında sahne alıyor. Genç müzisyenler Beethoven’ın bir eserini yorumlayacak ve yeni bir bestenin galasını yapacaklar.

"Klasik müzik, yaşlı insanlara göre." İşte bu önyargı, Beethoven Festivali’nde gençleri kulise sokarak yıkılmaya çalışılıyor. Bu amaçla 2009’dan beri, öğrencilerden oluşan bir ekip kuruluyor. Ekibin bir konser hazırlamak için sekiz ay süresi var. Genç ekip, pazarlamadan, basın toplantısı ve dramaturjiye kadar her ayrıntıyı planlamakla yükümlü.

Beethoven’un bestelediği tek opera "Fidelio". Eserin galası, Napolyon’un yenilgisinden sonra Avrupa’nın siyasi haritasını yeniden şekillendirmek için Viyana Kongresi’nin toplandığı 1814 yılında yapılmıştı. Bu heyecan dolu dönem, tarihi ve güncel metinlerle festivalde sahnelenecek.

Konserler için bilet bulamayanlar, halka açık konseri ücretsiz izleyebilecek. 7 Eylül’de Birmingham Senfoni Orkestrası’nın yorumlayacağı dokuz Beethoven senfonisi Bonn’un merkezindeki meydanda, dev ekrandan canlı yayınlanacak. Klasik müzik meraklılarının konser sırasında yağmurun yağmamasını dilemekten başka yapabilecekleri bir şey yok.