Bee Gees'in Robin'i 62 yaşında hayatını kaybetti!

Efsane pop grubu Bee Gees'in solisti Robin Gibb, 62 yaşında hayata veda etti. Robin Gibb, uzun zamandır kolon ve karaciğer kanserleri nedeniyle tedavi görmekteydi. Gibb Nisan ayında bir süre komaya girmişti.

Gibb'in ailesi yayınladıkları yazılı açıklamada, ünlü müzisyenin ölümünün kendilerini derin bir üzüntüye boğduğunu belirtti. Robin Gibb'in ikiz kardeşi Maurice de kolon kanserine yakalanmış ve 2003 yılında ölmüştü.

Ağabeyleri Barry ile Bee Gees müzik grubunu kuran Gibb kardeşler, özellikle yetmişli yıllarda "Stayin' Alive", "How Deep is Your Love" ve "Massachusetts" gibi besteleriyle tüm zamanların en çok satanlar listelerinde yerlerini almıştı.

70'lerin disko sahnesinde Bee Gees özellikle John Travolta'nın "Saturday Night Fever" (Cumartesi Gecesi Ateşi) filminin müziğiyle şöhretini katladı. Müzik kariyeri süresince Bee Gees grubunun plakları, dünya genelinde 200 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaştı.

Yayıncı Paul Gambaccini Robin Gibb'i İngiliz müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak tanımladı. Gambaccini "Herkes, Bee Gees'in Lennon ve McCartney'nin ardından İngiliz popunun en başarılı bestecileri olduğunun farkında olmalı" diye konuştu. (BBC Türkçe)