T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bee Gees'in Robin'i 62 yaşında hayatını kaybetti!

Tüm zamanların en çok satan bir dizi albümüne imza atan efsane pop grubu Bee Gees'in solisti Robin Gibb, 62 yaşında öldü

21 Mayıs 2012 12:01

 

Efsane pop grubu Bee Gees'in solisti Robin Gibb, 62 yaşında hayata veda etti. Robin Gibb, uzun zamandır kolon ve karaciğer kanserleri nedeniyle tedavi görmekteydi. Gibb Nisan ayında bir süre komaya girmişti. 
 
Gibb'in ailesi yayınladıkları yazılı açıklamada, ünlü müzisyenin ölümünün kendilerini derin bir üzüntüye boğduğunu belirtti. Robin Gibb'in ikiz kardeşi Maurice de kolon kanserine yakalanmış ve 2003 yılında ölmüştü.
 
Ağabeyleri Barry ile Bee Gees müzik grubunu kuran Gibb kardeşler, özellikle yetmişli yıllarda "Stayin' Alive", "How Deep is Your Love" ve "Massachusetts" gibi besteleriyle tüm zamanların en çok satanlar listelerinde yerlerini almıştı.
 
70'lerin disko sahnesinde Bee Gees özellikle John Travolta'nın "Saturday Night Fever" (Cumartesi Gecesi Ateşi) filminin müziğiyle şöhretini katladı. Müzik kariyeri süresince Bee Gees grubunun plakları, dünya genelinde 200 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaştı.
 
Yayıncı Paul Gambaccini Robin Gibb'i İngiliz müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak tanımladı. Gambaccini "Herkes, Bee Gees'in Lennon ve McCartney'nin ardından İngiliz popunun en başarılı bestecileri olduğunun farkında olmalı" diye konuştu. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

robin gibbbee gees

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24