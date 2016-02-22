Bedri Baykam'a saldırı davasında karar çıktı

Ünlü ressam Bedri Baykam ve asistanı Tuba Kurtulmuş'u bıçakla yaralamaktan yargılanan sanık Mehmet Çeliker hakkında mahkeme kararını verdi. Çeliker "Tasarlayarak kasten insan öldürme" suçundan toplamda 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Özden Atik'in haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çeliker getirilirken; şikayetçi Bedri Baykam avukatıyla hazır bulundu. Şikayetçi Bedri Baykam, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep ederken; sanık Mehmet Çeliker'in avukatı, bozma ilamına direnilmesini talep etti.

"Üst hadden ceza verilsin"

Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Esas hakkındaki son beyanları sorulan şikayetçi Bedri Baykam, "Bozma doğrultusunda üst hadden ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Candan özür diliyorum"





Sanık Mehmet Çeliker'in avukatı ise önceki kararın dengeli ve adil bir karar olduğunu belirterek yeniden hüküm kurulduğunda buna dikkat edilmesini talep etti. Sanık Mehmet Çeliker ise son savunmasında, "Tuba Kurtulmuş'a yönelik direk bir eylemde bulunmadım. Ani gelişen bir olaydı. Gerek Bedri Baykam'dan, gerekse Tuba Kurtulmuş'tan candan, yürekten özür diliyorum" dedi.

Takdiri indirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, Bedri Baykam'a yönelik "Tasarlayarak kasten insan öldürme" suçunu işlediği sabit olduğundan sanık Mehmet Çeliker'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre heyet sanığı neticeten 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Şikayetçi Tuba Kurtulmuş yönünden de "Nitelikli kasten adam öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanığın 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, takdiren herhangi bir indirim uygulamadı. Ayrıca sanığın kaçma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İlk karar bozulmuştu

İddianameye göre, Bedri Baykam'ın 18 Nisan 2011 tarihinde Kars'taki insanlık Anıtı heykelinin yıkımı ile ilgili olarak protesto mahiyetinde eyleme konuşmacı olarak katılacağını öğrenen sanık Mehmet Çeliker fikirlerini beğenmediği için ünlü ressama yönelik eyleme yapmaya karar verdi. Bedri Baykam'ın konuşmasının ardından yanına yaklaşan sanık Çeliker, rambo bıçağıyla Baykam'ın sağ arka karın boşluğundan bıçakladı. Bağırmaya başlayan sekreteri Tuba Kurtulmuş'u da bıçaklayarak kaçtı. Sanık Mehmet Çeliker, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Kasım 2013 tarihli celsede, Bedri Baykam'ı "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, asistanı Tuba Kurtulmuş'a yönelik eylemi nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 25 yıl ağır hapis cezasına mahkum edildi. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 8 Temmuz 2015'te yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma ilamında, Bedri Baykam'a yönelik eylem nedeniyle tehlikenin ağırlığı dikkate alındığında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören ceza maddesinin arasında makul bir ceza verilmesi yerine 15 yıl hapis verilerek eksik ceza tayin edildiği belirtildi. İlamda, Tuba Kurtulmuş yönünden de aynı şekilde eksik ceza tayin edildiğinden yerel mahkemenin hükmünün bozulmasına karar verildiği ifade edildi.