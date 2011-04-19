Bedri Baykam yoğun bakımdan çıktı

T24 - Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bıçakla yaralanan ressam Bedri Baykam ile Tuba Kurtulmuş'un normal hasta servisine alındığını bildirdi.

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bıçakla yaralanma sonucu dün hastanenin Acil Servisine getirilen ressam Bedri Baykam ve asistanı, Piramit Sanat Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş'un dün yapılan operasyondan sonra yoğun bakımdaki izleme süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Çuhadaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Baykam ve Kurtulmuş'un, bundan sonra normal hasta servisine alınması uygun bulunmuş ve normal hasta servisine alınmıştır. Halen sadece birinci derece yakınlarının ziyaretine izin verilmektedir. Bunun dışındaki ziyaretler bir süre daha tıbbi nedenlerle kabul edilmeyecektir. Bu tür olgularda hastayı izleme süresi en az 4-5 gündür. Bugün yapılan değerlendirmede, hastalarımızın genel durumlarının iyiye gitmekte olduğu gözlenmiştir.''