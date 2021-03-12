Bedri Baykam 3D tüzüğünü anlattı: Beşiktaş Belediye Başkanı'nı Beşiktaş'ta oturan CHP'liler seçecek

Eski CHP Parti Meclisi üyesi ressam Bedri Baykam, parti içi demokrasi gruplarının katılımıyla ‘CHP İçin Demokratik Dijital Devrim (D3) Tüzük Taslağı' hazırladı. Baykam, amaçlarının halkla siyaseti doğrudan buluşturmak olduğunu belirterek “Her üyenin bulunduğu noktadan milletvekilini, belediye başkan adayını, ilçe başkanını ve genel başkanını kendisinin seçebileceği bir sistemi uygulamaya sokmak istiyoruz” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Baykam, “CHP'yi ileriye taşıyacak bir formül” olduğunu söylediği D3 Tüzük Taslağı'nın çıkış noktası ve amacını şöyle anlattı:

CHP'yi ileriye taşıyacak bir formül. Beşiktaş Belediye Başkanı'nı, Beşiktaş'ta oturan CHP'liler seçecek. Samsun CHP İl Başkanı'nın kim olacağını en iyi kim bilir? Samsun'da oturan CHP'liler bilir. Veya Cumhurbaşkanı'nın kim olması gerektiğini geniş ortak akılla en iyi kim bilir? Tüm CHP'liler bilir.

Onlara seçtirdiğinde ne oluyor? Bir kere hiç kimsenin ‘gık' deme hakkı olmuyor. Onlara seçtirmediğinde ne oluyor? “Vay 40 yıldır bu partideyim, üç yıldır bu partide olan adam benim önüme kondu. Ben istifa edeceğim…” Her belediye başkanı, milletvekili adaylıkları açıklandığında bu iptidailiği yaşıyoruz.

Tek kişi ya da birkaç kişi ‘en iyi milletvekilliğini kim yapar?' sorusunun cevabını bilemez. “Bütün milletvekillerine biz bu masada karar vereceğiz…” Yok öyle bir şey.

Diyelim ki ben genel başkan veya milletvekili adayıyım. Kampanya yaptım, seçilemedim. D3 sistemiyle ilerlersek suçu kendimde ararım, başkasında aramam. Halk “Helal olsun. Hak eden seçiliyor…” der.

Bu değişiklik CHP'ye oy patlaması kazandırır, halkın güvenini ve saygısını kazandırır, partiye de yüzde 100 huzur kazandırır.

TIKLAYIN - Bedri Baykam öncülüğünde ‘Demokratik Dijital Devrim’ tüzüğü açıklandı