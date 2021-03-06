Bedri Baykam öncülüğünde ‘Demokratik Dijital Devrim’ tüzüğü açıklandı

Bedri Baykam öncülüğünde CHP için oluşturulan “Demokratik Dijital Devrim” tüzüğü tanıtılarak önümüzdeki günlerde taslağın detayları Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacağı açıklandı. Baykam, CHP’nin iktidar olma gücünü ittifaklardan önce örgütünden alabileceği vurgulanan tüzükle parti üyelerinin her birini karar alma mekanizmalarına taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Eski CHP Parti Meclisi üyesi ressam Bedri Baykam CHP’de parti içi demokrasi adına en gerçekçi adım olarak gördükleri, “Demokratik Dijital Devrim” (D3) tüzük taslağını Taksim’deki Piramid Sanat Galerisi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, Prof. Dr. Tolga Yarman, Tevfik Kızgınkaya ve Mustafa Pınar’ın da katıldığı toplantıda konuşan Baykam, amaçlarının halkla siyaseti doğrudan buluşturmak olduğunu belirterek, “Her üyenin bulunduğu noktadan milletvekilini, belediye başkan adayını, ilçe başkanını ve genel başkanını kendisinin seçebileceği bir sistemi uygulamaya sokmak istiyoruz” dedi.

Teknolojik sistemleri kullanarak parti içi demokratikleşmeyi sağlamanın önemine vurgu yapan Baykam, “Hayatımıza uyguladığımız teknolojik girişimleri siyasete uygulamıyoruz. O yüzden insanlar, gençler ve Z kuşağı siyasete uzak kalıyor. Biz diyoruz ki bırakın İzmir milletvekilini İzmir’de oturanlar seçsin, Kütahya’nın il başkanını Kütahya’da oturanlar seçsin” diye konuştu.

3D tüzüğünde neler var?

- Cumhurbaşkanı adayının tüm üyelerle belirlenmesi.

- Genel Başkan, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları yüzde 3’lük genel merkez kontenjanı dışında tüm üyelerle seçilmeli.

- Gençler ve kadınlar için kota seçilebilir yerden olmalı.

- 2 kez üst üste seçim kaybeden genel başkan görevi bırakmalı.