Bedrettin Dalan'ın tutukluluğunun kaldırılması talebi reddedildi

Ergenekon davasının firari sanığı İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan’ın, hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağına dair garanti verilmesine ilişkin talebi mahkeme tarafından reddedildi.

DHA'dan Ayşegül Usta'nın haberine göre, Ergenekon soruşturması kapsamında ifade vermediği için 12 Nisan 2010’da hakkında yakalama kararı çıkartılan Dalan’ın avukatı aracılığı ile yaptığı başvuruyu yaklaşık bir ay sonra değerlendiren İstanbul 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, kararını verdi.

'Hakkında beraat kararı verilmesi hukuka uygun değil'

Açılan kamu davasında iddia olunan eylemlerle ilgili sanığın savunmasının aynı zamanda delil mahiyetinde olduğuna dikkat çekilen kararda, sanığın savunması, dosya kapsamında yer alan tüm diğer delil, belge, bilgilerin bir bütün halinde değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği belirtildi.



Bedrettin Dalan’ın üzerine atılı suçlamalar ile ilgili savunmasının alınmasının zorunlu olduğu, dosyasının ayrılarak savunması alınmaksızın hakkında beraat kararı verilmesi yönündeki talebin hukuka uygun olmadığı vurgulanarak bu yöndeki talebi reddedildi.

Yokluğunda hakkında tutuklama kararının verilen Dalan’ın yakalanması halinde mahkemede savunmasının alınmasından sonra dosya kapsamındaki deliller, bilgi, belgeler ile savunmanın içeriği dikkate alınarak üzerine atılı suçlarla ilgili serbest bırakılması veya tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

Kapatılan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesince yokluğunda tutuklama kararı verilen Dalan’ın, duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağına garanti verilmesine dair talebi ise suçun niteliği, alınacak savunmanın dosya kapsamındaki belge, bilgi ve delillerle birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği belirtilerek reddedildi. Dalan hakkındaki yakalama emrinin savunmasının alınması ile serbest bırakılması hususunu içerir yakalama emrine çevrilmesi yönündeki talebi de reddedildi.