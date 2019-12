-''BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ''NİN YAŞAMI FİLM OLUYOR ISPARTA (A.A) - 24.07.2010 - Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatını konu alan ''Hür Adam'' filminin Yönetmeni Mehmet Tanrısever, Said Nursi'nin doğudaki aydınlanma mücadelesini anlatarak, Kürt-Türk sorununa çözüm olacak bir film ortaya koyacaklarını belirtti. Tanrısever, 4 hafta önce çekimlerine başlanan ''Hür Adam'' filminin yaklaşık 4 haftalık daha çekiminin kaldığını ve yeni yılda vizyona girmesini planladıklarını kaydetti. Filmde figüranlarla birlikte bin kişinin oynadığını, Said Nursi'yi ise Mürşit Ağa Bağ'ın canlandırdığını dile getiren Tanrısever, ''Çok iyi bir oyuncu kitlesi oluşturduk, herkes oyununu benimsedi, görevini en iyi şekilde yapmak için özverili bir şekilde çalışıyor. Mürşit bey 4-5 aydır kamp yaptı ve 12 kilo verdi'' diye konuştu. Filmi, Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşadığı, hapishanede kaldığı yerlerde çektiklerini belirten Tanrısever, o dönemde yaşanan sıkıntıları, filmde yansıttıklarını kaydetti. Tanrısever, Said Nursi'nin insanlara ve Allah'a olan sevgisini, birleştirici özelliklerini, gerçek Said Nursi'yi anlatmak için bu filmi çektiklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Said Nursi, doğuda Van'da, Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a kadar olan alana aydınlığı anlatacak, insanlara ilmi aşılayacak bir üniversite kurmak istiyordu. Doğudaki cehaletin ancak bu şekilde giderilebileceğine inanıyordu. Osmanlı döneminde dini, ilmi, fen ilmine ağırlık verdi. Bu hayalini Abdulhamit'e anlattı ama Said Nursi'ye (deli) muamelesi yaptılar. Oysa ki o meşrutiyeti ve dindar Cumhuriyeti savundu.'' Kendi hayalini gerçekleştiremeyeceğini anlayınca Said Nursi'nin Van'a gidip, eğitim vermeye başladığını belirten Tanrısever, 1925 yılında Şeyh Said isyanında potansiyel suçlu olarak görüldüğünü aktardı. Said Nursi'nin Şeyh Sait isyanı ile hiçbir ilgisinin olmadığını sadece isim benzerliğinden dolayı karıştırıldığını ileri süren Tanrısever, ''İsyana katılması teklif edildiğinde, Türk Milleti'ne asla silah çekmeyeceğini vurgulayan bir insan. Bırakın isyan çıkarmayı, isyan çıkarmaya çalışanlara şiddetle karşı çıktı'' dedi. -''SORUNA ÇÖZÜM GETİRECEK''- ''Hür Adam''ın, Türkiye'deki Türk-Kürt sorununa yüzde 80 çözüm getireceğini savunan Tanrısever, ''Kin ve nefreti alacak ve onun yerine sevgiyi, barışı verecek. En büyük açılım bu film olacak. Eğer o dönemde Said Nursi'nin eğitim anlayışı, aydınlık mücadelesi iyi anlaşılmış olsaydı, bugün Kürt-Türk sorunu yaşanmazdı, doğuya da bugün bu kadar paralar harcanmazdı'' diye konuştu. Filmin son derece duygu yüklü olacağını, kendisinin bile film setlerinde zorlandığını belirten Tanrısever, filmi izleyeceklerin yanlarında bir kaç mendil bulundurmalarını önerdi. Filmin çok geniş bir kitleye ulaşacağına inandığını söyleyen Tanrısever, ''Önce Türkiye'deki 70 milyon insanın daha sonra da tüm dünyanın bu filmi izlemesini istiyorum. Önemli bir seyirci kitlesine de ulaşacağımızı düşünüyorum'' dedi.