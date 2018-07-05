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Bedia Akartürk, sağlık kontrolünden geçti

BURSA, (DHA)- TÜRK Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Bedia Akartürk, Medicana Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti

05 Temmuz 2018 14:43

BURSA, (DHA)- TÜRK Halk Müziği\'nin sevilen sanatçılarından Bedia Akartürk, Medicana Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Medicana Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, sağlığının çok iyi ve tüm değerlerinin normal düzeyde olduğunu söyledi. Akartürk, doktorların ve hastane personelinin kendisine gösterdiği ilgiden de memnun kaldığını ifade etti. 
Bedia Akartürk, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ve Başhekim Uzman Dr. Neşe Tunalı\'ya teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

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